Місцеві мешканці продовжують знаходити вибухівку та снаряди

Тільки впродовж однієї доби, 6 березня, мешканцями Бучанського району було виявлено вибухонебезпечні предмети в селах Петрушки, Загальці та місті Ірпінь.
До місця виклику було направлено представників ДСНС та групу піротехнічних робіт.
Дані вибухонебезпечні предмети було вилучено та знешкоджено шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів необхідно одразу повідомляти будь-який підрозділ ДСНС за номером «101».
російські окупанти створили в Україні найбільше мінне поле у світі.
Його площа сягає 250 тисяч квадратних кілометрів. Для розуміння, замінована в Україні площа у 250 тисяч квадратних кілометрів перевищує весь Корейський півострів (близько 221 000 квадратних кілометрів), Лаос, Румунію (кожна близько 238 000 квадратних кілометрів) і Британію (близько 244 000 квадратних кілометрів).