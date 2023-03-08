Місцеві мешканці продовжують знаходити вибухівку та снаряди

До місця виклику було направлено представників ДСНС та групу піротехнічних робіт.Дані вибухонебезпечні предмети було вилучено та знешкоджено шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів необхідно одразу повідомляти будь-який підрозділ ДСНС за номером «101».