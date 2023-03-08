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  • Учора, 12:37
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Місцеві мешканці продовжують знаходити вибухівку та снаряди

Піротехніками ДСНС знешкоджено вибухонебезпечні предмети.
Тільки впродовж однієї доби, 6 березня, мешканцями Бучанського району було виявлено вибухонебезпечні предмети в селах Петрушки, Загальці та місті Ірпінь.
До місця виклику було направлено представників ДСНС та групу піротехнічних робіт.

Дані вибухонебезпечні предмети було вилучено та знешкоджено шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів необхідно одразу повідомляти будь-який підрозділ ДСНС за номером «101».

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Його площа сягає 250 тисяч квадратних кілометрів. Для розуміння, замінована в Україні площа у 250 тисяч квадратних кілометрів перевищує весь Корейський півострів (близько 221 000 квадратних кілометрів), Лаос, Румунію (кожна близько 238 000 квадратних кілометрів) і Британію (близько 244 000 квадратних кілометрів).

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ВІЙНА, Буча, Ірпінь
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