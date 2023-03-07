Львів відновив будинок у Гостомелі

"Коли влітку ми невеликою делегацією приїхали до Гостомеля, цей будинок із фотографій просто не мав п’ятого поверху, фасади були обгорілі та в дірах від куль. І це ще вважалося, що дім не сильно постраждав від ворожих обстрілів.Тоді Львів взяв на себе зобов’язання допомогти і відновити фасад, «реанімувати» п’ятий поверх і дах, замінити всі вікна. Нарешті можна сказати: всі роботи завершено. Щиро сподіваюсь, що мешканцям цього будинку буде комфортно в своїх оселях, а всі разом ми дуже скоро відсвяткуємо таку очікувану Перемогу".