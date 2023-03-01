Новий АН-225 поб'є рекорди "Мрії"

"Нова "Мрія" буде ще потужнішою, легшою за попередню мінімум на 10 тонн, а це означає, що судно братиме на борт ще більше вантажу і летітиме ще довше і ще далі. Зараз йде стадія проєктування, вже сформували попередній технічний вид оновленого літака "Ми розуміємо, що літак АН-225 має бути модернізованим, тобто відновлювати його в тому стані, в якому він був, це недоцільно і недоречно", - розповів Власик.

"Відновлення "Мрії" - це і є відновлення країни. Як тільки "Мрію" буде відбудовано, ми зможемо сказати, що українська авіаційна промисловість і взагалі потужність України - відбудована. Ось вона "Мрія" - ось вона відбудована знову", - додав генеральний конструктор ДП "Антонов".

Генеральний конструктор ДП "Антонов" Владислав Власик розповів в ефірі телемарафону на ТСН про те, які роботи над літаком уже проведено.Наразі проводиться демонтаж фюзеляжу зруйнованого літака.Уцілілі деталі використують у новому літаку.Новий АН-225 буде створено на базі недобудованого брата-близнюка "Мрії". Зовні цей літак не відрізнятиметься від зруйнованого борту. Але конструктори розповіли, що всередині це буде абсолютно новий літак із найсучаснішим обладнанням.Кошти для відбудови АН 225 готові дати міжнародні донори.