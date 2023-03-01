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  • Учора, 09:36
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Нові вулиці у Харкові: Ірпінська, Гостомельська та в’їзд Бучанський

У Харкові стартував процес очищення топонічного простору від російських маркерів.
Депутати одностайно на сесії Харківської міської ради підтримали перейменування 18 топонімів.

Відновили у Харкові і кілька історичних назв: Пушкарний, Кузінська, Ірининська, Петропавлівська. Поетичним видається топонімічний дует вулиць Лісової Пісні і Лесі Українки.

Змінені назви вулиць:
вул. Московська –> вул. Ірпінська;
вул. Північнокавказька –> вул. Гостомельська;
в’їзд Північнокавказький –> в’їзд Бучанський;
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ВІЙНА, перейменування вулиць, Буча, Ірпінь, Гостомель
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