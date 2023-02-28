Ексдиректора кладовища у Бучі засудили на 10 років за колабораціонізм

37-річний Анатолій Мирута народився у селі Синяк і мешкав там все своє життя. Працював завідувачем місцевого кладовища КП «Бучасервіс», а також був депутатом сільради і приватним підприємцем — йому належать два продуктові магазинів у ближніх селах.

У провину Мируті ставиться те, що він став свого роду посередником між селянами і окупантами. Те, що відбулося 10 березня Мирута називає не інакше як зборище, просте донесення інформації російських військ до розрізненої, стихійної купи людей, які прийшли зарядити телефони і набрати води.