Символ відродження: Епіцентр побудує в Бучі новий сучасний ТРЦ

До річниці повномасштабного вторгнення компанія Епіцентр анонсувала будівництво масштабного торгово-розважального центру в Бучі. Він буде побудований замість ТЦ, який був зруйнований під час окупації міста.
У Бучі буде побудовано сучасний двоповерховий ТРЦ з торговою площею понад 60 000 кв. м, аналогів якому немає в мережі. Його загальна площа становитиме близько 100 000 кв. м, що в понад 5 разів більше за знищений ТЦ. Таким чином об'єкт стане не тільки найбільшим торговим об’єктом міста, але й одним з наймасштабніших ТРЦ всієї Київської області.
В Епіцентрі вирішили презентувати проєкт 24 лютого, щоб показати українцям, що попри війну компанія не планує зупиняти розвиток та готова вкладати значні інвестиції у відбудову економіки. Білборд з проєктом нового Епіцентру з'явився в Бучі на місці знищеного торгового центру.
Коментуючи рішення про відбудову, генеральний директор Епіцентру Петро Михайлишин зазначив, що інвестиції компанії дозволять прискорити відновлення регіонів, які постраждали від бойових дій.
Компанія вже проводить підготовку до спорудження нового ТРЦ: завершила демонтаж конструкцій зруйнованого об’єкта та вийшла на фінальну стадію розробки архітектурного проєкту.
Окрім відділів, пов’язаних з будівництвом та облаштуванням осель, в цьому проєкті будуть реалізовані всі найсучасніші торгові концепти компанії. В тому числі продуктовий магазин Food Market, Аптека 100+, косметично-парфумерний бутік Mon Cheri, Садовий центр, дитячий магазин Epic, Intersport та інші. При цьому ТРЦ в Бучі буде реалізований в новому для компанії концепті, коли частина торгових площ буде здана в оренду відомим українським та міжнародним операторам роздрібної торгівлі, розваг та громадського харчування.
Завдяки широким вітражним склінням фасадів, просторій галереї та активним вхідним групам Епіцентр в Бучі виглядатиме як сучасний європейський торгово-розважальний центр”, - прокоментувала директор направлення ексклюзивних концептів та розвитку компанії Епіцентр Вікторія Зеленська.
Щодо запровадження рішень енергоефективності, будівля одразу проєктується з використанням джерел альтернативної енергії ти системами рекуперації.
Поруч з ТЦ планується облаштувати пішохідну зону відпочинку із зеленими насадженнями та алеєю червоної калини, яка символізуватиме силу та незламність українського народу.