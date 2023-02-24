Символ відродження: Епіцентр побудує в Бучі новий сучасний ТРЦ

До річниці повномасштабного вторгнення компанія Епіцентр анонсувала будівництво масштабного торгово-розважального центру в Бучі. Він буде побудований замість ТЦ, який був зруйнований під час окупації міста.

“Засновники і менеджмент мережі Епіцентр не сумніваються в перемозі та майбутньому відродженні країни. Ми переконані, що будівництво сучасного Епіцентру в Бучі - знаковий проєкт. Буча стала символом болю та страждань українського народу, її відродження - початок нової історії. Розуміємо, що це більше соціальний, ніж комерційний проєкт. Але він дасть поштовх для відбудови регіону та, сподіваємось, поверне надію та впевненість людям, які тут живуть”, - підкреслив Петро Михайлишин.

“Новий ТРЦ має бути символом відбудови Бучі. Проєкт буде реалізовано в абсолютно новому для компанії архітектурному концепті. Ми залучили першокласних фахівців для проєктування, і цей об’єкт стане одним із перших Епіцентрів нового покоління. Модерновий стиль, велика кількість світла всередині та зелені зони відпочинку впишуть будівлю в сучасне місто.



Завдяки широким вітражним склінням фасадів, просторій галереї та активним вхідним групам Епіцентр в Бучі виглядатиме як сучасний європейський торгово-розважальний центр”, - прокоментувала директор направлення ексклюзивних концептів та розвитку компанії Епіцентр Вікторія Зеленська.

У Бучі буде побудовано сучасний двоповерховий ТРЦ з торговою площею понад 60 000 кв. м, аналогів якому немає в мережі. Його загальна площа становитиме близько 100 000 кв. м, що в понад 5 разів більше за знищений ТЦ. Таким чином об'єкт стане не тільки найбільшим торговим об’єктом міста, але й одним з наймасштабніших ТРЦ всієї Київської області.В Епіцентрі вирішили презентувати проєкт 24 лютого, щоб показати українцям, що попри війну компанія не планує зупиняти розвиток та готова вкладати значні інвестиції у відбудову економіки. Білборд з проєктом нового Епіцентру з'явився в Бучі на місці знищеного торгового центру.Коментуючи рішення про відбудову, генеральний директор Епіцентру Петро Михайлишин зазначив, що інвестиції компанії дозволять прискорити відновлення регіонів, які постраждали від бойових дій.Компанія вже проводить підготовку до спорудження нового ТРЦ: завершила демонтаж конструкцій зруйнованого об’єкта та вийшла на фінальну стадію розробки архітектурного проєкту.Велику увагу в новому об’єкті також буде приділено безпеці персоналу та відвідувачів. Зокрема, окрім наземного паркувального майданчика, в ТЦ буде реалізовано підземний паркінг, в якому можна буде знайти прихисток під час повітряних тривог.Щодо запровадження рішень енергоефективності, будівля одразу проєктується з використанням джерел альтернативної енергії ти системами рекуперації.Поруч з ТЦ планується облаштувати пішохідну зону відпочинку із зеленими насадженнями та алеєю червоної калини, яка символізуватиме силу та незламність українського народу.