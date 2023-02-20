Податкова: Про витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій

Бучанська ДПІ Головного управління у Київській області нагадує, що відповідно до п. 12 прим. 1 Порядку ведення Реєструне прибуткових установ та організацій включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок), неприбуткові підприємства, установи та організації (далі – неприбуткова організація) можуть звернутися до контролюючого органу із Запитом про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).

Запит про отримання витягу з Реєстру за формою згідно з додатком 3 (далі – Запит) подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації. Усі розділи Запиту підлягають заповненню.У Запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ неприбуткової організації, який є критерієм пошуку відомостей у Реєстрі.Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, що має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням дати.Неприбуткові організації можуть подати Запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.За Запитом неприбуткової організації контролюючий орган надає їй безоплатно протягом трьох робочих днів, що настають за днем отримання такого Запиту, витяг з Реєстру за формою згідно з додатком 4, який містить відомості про неприбуткову організацію, визначені п. 11 Порядку, або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі за формою згідно з додатком 5 (далі – Повідомлення). Витяг з Реєстру містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування, та є чинним до внесення змін до Реєстру в частині відомостей, що стосуються зазначеної неприбуткової організації.Витяг з Реєстру або Повідомлення надсилається поштою за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків або особисто вручається платнику податку (його представнику) за основним місцем обліку платника податків. У разі подання Запиту в електронному вигляді орган ДПС надсилаєвитяг з Реєстру на адресу електронної пошти платника податків.Режим «Листування з ДПС» приватної частини інформаційно комунікаційної системи «Електронний кабінет» забезпечує можливість направлення платникомдо органу ДПС разом із супровідним листом Запиту за встановленою формою у формат іpdf (обмеження 5 МБ).Датою надходження Запиту із супровідним листом є дата реєстрації супровідного листа в органі ДПС.Протягом одного робочого дня після надсилання такого листа до органу ДПС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації.Інформацію щодо отримання та реєстрації листа в органі ДПС можна переглянути у підрежимі «Вхідні» режиму «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету, відправлені листи – у підрежимі «Вихідні документи» режиму «Вхідні/вихідні документи».При цьому повідомляємо, що для зручності, комфортності платників податків в умовах дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента Українивід 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, затвердженого Законом Українивід 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», сервісне обслуговування платників податків, зокрема, надання адміністративних послуг, виконання інших функцій сервісного обслуговування здійснюється органами ДПС незалежно від місця обліку платника податків.Таким чином, для отримання витягу з Реєстру неприбутковій організації необхідно подати в установленому порядку Запит засобами електронного зв’язку в електронній формі через Електронний кабінет або у паперовому вигляді до будь-якого територіального органу ДПС незалежно від місця обліку платника податків.