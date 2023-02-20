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  • 20 лютого 2023
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Податкова: Про витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій

Як неприбутковій організації отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?

Бучанська ДПІ Головного управління у Київській області нагадує, що відповідно до п. 12 прим. 1 Порядку ведення Реєструне прибуткових установ та організацій включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок), неприбуткові підприємства, установи та організації (далі – неприбуткова організація) можуть звернутися до контролюючого органу із Запитом про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).



Запит про отримання витягу з Реєстру за формою згідно з додатком 3 (далі – Запит) подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації. Усі розділи Запиту підлягають заповненню.

У Запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ неприбуткової організації, який є критерієм пошуку відомостей у Реєстрі.
Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, що має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням дати.
Неприбуткові організації можуть подати Запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

За Запитом неприбуткової організації контролюючий орган надає їй безоплатно протягом трьох робочих днів, що настають за днем отримання такого Запиту, витяг з Реєстру за формою згідно з додатком 4, який містить відомості про неприбуткову організацію, визначені п. 11 Порядку, або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі за формою згідно з додатком 5 (далі – Повідомлення). Витяг з Реєстру містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування, та є чинним до внесення змін до Реєстру в частині відомостей, що стосуються зазначеної неприбуткової організації.

Витяг з Реєстру або Повідомлення надсилається поштою за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків або особисто вручається платнику податку (його представнику) за основним місцем обліку платника податків. У разі подання Запиту в електронному вигляді орган ДПС надсилаєвитяг з Реєстру на адресу електронної пошти платника податків.

Режим «Листування з ДПС» приватної частини інформаційно комунікаційної системи «Електронний кабінет» забезпечує можливість направлення платникомдо органу ДПС разом із супровідним листом Запиту за встановленою формою у формат іpdf (обмеження 5 МБ).
Датою надходження Запиту із супровідним листом є дата реєстрації супровідного листа в органі ДПС.

Протягом одного робочого дня після надсилання такого листа до органу ДПС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації.

Інформацію щодо отримання та реєстрації листа в органі ДПС можна переглянути у підрежимі «Вхідні» режиму «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету, відправлені листи – у підрежимі «Вихідні документи» режиму «Вхідні/вихідні документи».
При цьому повідомляємо, що для зручності, комфортності платників податків в умовах дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента Українивід 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, затвердженого Законом Українивід 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», сервісне обслуговування платників податків, зокрема, надання адміністративних послуг, виконання інших функцій сервісного обслуговування здійснюється органами ДПС незалежно від місця обліку платника податків.

Таким чином, для отримання витягу з Реєстру неприбутковій організації необхідно подати в установленому порядку Запит засобами електронного зв’язку в електронній формі через Електронний кабінет або у паперовому вигляді до будь-якого територіального органу ДПС незалежно від місця обліку платника податків.
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Бучанський відділ податків і зборів з юридичних осіб управління оподаткування юридичних осіб 
 податкова
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