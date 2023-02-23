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  • 23 лютого 2023
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Податківці провели конференцію щодо новацій податкового законодавства

На Бучанщині пройшла ZOOM-конференція щодо новацій податкового законодавства

Днями начальник Бучанського відділу податків і зборів з юридичних осіб управління оподаткування юридичних осіб ГУ ДПС у Київській області Сергій Береговий провів онлайн конференцію з платниками податків Бучанської територіальної громади. Обговорювали новації податкового законодавства в умовах воєнного стану, а також питання реєстрації або зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН.


Сергій Береговий детально розповів про механізм автоматичної реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування у зв’язку з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2022 року №1428 «Про внесення змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі - Постанова 1428).Він зауважив, якщо у таких податкових накладних/розрахунках коригування зазначені операції виключно з кодами згідно з УКТЗЕД та/або кодами послуг згідно з ДКПП, що відображені у таблицях даних платника податку, врахованих згідно з рішенням комісії регіонального рівня, щодо таких податкових накладних/розрахунків коригування не прийняте рішення комісією регіонального рівня або комісією центрального рівня, у платника наявна відповідна сума ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), то у день набрання чинності Постанови 1428 діяла разова автоматична реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких була зупинена з 14.10.2022 до дня, що передує даті набрання чинності Постанови 1428 (з 14.10.2022 по 10.01.2023).

Окремо, під час спілкування с учасниками вебінару Сергій Береговий повідомив про можливості використання Комунікаційної податкової платформи, яка створена для надання практичної оперативної допомоги платникам податків та інформував її електронну адресу: [email protected] , запросивши платників надсилати на цю адресу запити або звернення з коротким змістом питання та контактами для зворотного зв’язку.



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Бучанський відділ податків і зборів з юридичних осіб управління оподаткування юридичних осіб 
 податкова
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