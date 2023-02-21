Для виїзду за кордон на постійне місце проживання необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи

Довідка видається у паперовій та/або електронній формах та за відсутності заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору (для платників податку, визначених п. 179.3 ст. 179 ПКУ). Така, довідка дійсна протягом 60 календарних днів з дати її видачі за наявності документа.

За зверненням платника податку контролюючий орган, до якого було подано Декларацію, видає Довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (далі – Довідка) (про сплату або про відсутність податкових зобов’язань) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів Українивід 13.06.2017 № 568 «Про затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань) та Порядку її оформлення і видачі» (далі – Порядок № 568) (п. 179.12 ст. 179 ПКУ).Відповідно до пунктів 2 – 4 Порядку № 568 Довідка видається безоплатно на підставі заяви платника податків про видачу Довідки за формою, наведеною у додатку до Порядку № 568 та поданої Декларації.Згідно з п. 7 Порядку № 568 Довідка видається контролюючим органом за місцем податкового обліку платникам податку – резидентам, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання та які звернулися відповідно до п. 179.3 ст. 179 ПКУ, – протягом тридцяти календарних днів після надходження Декларації та сплати належної суми податку на доходи фізичних осіб, військового збору.зобов’язаний перевірити визначене податкове зобов’язання, сплату належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку, що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.Нагадаємо, що відповідно до абзацу п’ятого п. 6 Порядку № 568 у разі неподання платником податку Декларації та/або за наявності невиконаних зобов’язань зі сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору (для платників податку – резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання) контролюючий орган надає заявнику протягом десяти календарних днів вмотивовану відповідь щодо відмови в наданні Довідки.