Для виїзду за кордон на постійне місце проживання необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи
Бучанська ДПІ Головного управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п. 179.3 ст. 179 Податкового кодексу Українивід 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) не пізніше 60 календарнихднів, що передують виїзду.
За зверненням платника податку контролюючий орган, до якого було подано Декларацію, видає Довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (далі – Довідка) (про сплату або про відсутність податкових зобов’язань) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів Українивід 13.06.2017 № 568 «Про затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань) та Порядку її оформлення і видачі» (далі – Порядок № 568) (п. 179.12 ст. 179 ПКУ).
Відповідно до пунктів 2 – 4 Порядку № 568 Довідка видається безоплатно на підставі заяви платника податків про видачу Довідки за формою, наведеною у додатку до Порядку № 568 та поданої Декларації.
Згідно з п. 7 Порядку № 568 Довідка видається контролюючим органом за місцем податкового обліку платникам податку – резидентам, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання та які звернулися відповідно до п. 179.3 ст. 179 ПКУ, – протягом тридцяти календарних днів після надходження Декларації та сплати належної суми податку на доходи фізичних осіб, військового збору.
Довідка видається у паперовій та/або електронній формах та за відсутності заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору (для платників податку, визначених п. 179.3 ст. 179 ПКУ). Така, довідка дійсна протягом 60 календарних днів з дати її видачі за наявності документа.
Контролюючий орган протягом 30 календарних днів після надходження Декларації зобов’язаний перевірити визначене податкове зобов’язання, сплату належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку, що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.
Нагадаємо, що відповідно до абзацу п’ятого п. 6 Порядку № 568 у разі неподання платником податку Декларації та/або за наявності невиконаних зобов’язань зі сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору (для платників податку – резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання) контролюючий орган надає заявнику протягом десяти календарних днів вмотивовану відповідь щодо відмови в наданні Довідки.
Тобто, фізичній особі необхідно подати до податкових органів податкову декларацію про майновий стан і доходи, що є обов’язковою умовою для отримання довідки про таку сплату та про відсутність податкових зобов’язань, яка подається до митних органів під час виїзду за кордон на постійне місце проживання.