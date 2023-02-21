Як в е-формі подати довідку - розрахунок щодо ЄСВ?

Бучанська ДПІ Головного управління ДПС у Київській області наголошує, що п. 4 Порядку прийняття надавачами платіжних послуг на виконання платіжних інструкцій на виплату заробітної плати, затвердженого наказом Мінфіну від 16.09.2022 р. №291 із змінами та доповненнями (далі – Порядок) визначено, зокрема, що довідка-розрахунок на виплату заробітної плати складається платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) за формою згідно з додатком 1 до Порядку.

чі органи невідкладно погоджують довідку-розрахунок в електронній або паперовій формі, надану платником єдиного внеску.

Контролюючі органи відмовляють у погодженні за умови:

• Невідповідності довідки – розрахунку формі, визначеній у додатку 1 до Порядку;

• Недостовірності викладеної в довідці – розрахунку інформації;

• Подання довідки - розрахунку до контролюючого органу не за місцем взяття на облік платника єдиного внеску.

Погоджена довідка - розрахунок в електронній формі (або відмова у погодженні) невідкладно направляється контролюючим органом платнику єдиного внеску в Електронний кабінет.

КонтролююОдин примірник погодженої довідки - розрахунку в паперовій формі надається обслуговуючому надавачу платіжних послуг, другий – контролюючому органу, третій – залишається у платника єдиного внеску.в електронній формі надається платником єдиного внеску до обслуговуючого надавача платіжних послуг з дотриманням законів України від 22.05.2003 р. №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» із змінами та доповненнями та від 05.10.2017 р. №2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» із змінами та доповненнями.Згідно з п. 1 Порядку довідка - розрахунок в електронній формі – документ, отриманий платником єдиного внеску в електронній формі через Електронний кабінет у порядку, встановленому ст. 42-1 ПКУ.Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою:а також через вебпортал ДПС.Доступ до приватної частини Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації –, за допомогою Дія Підпис або «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.У розділі «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету платник єдиного внеску може надіслати до відповідного контролюючого органу належним чином оформлену довідку-розрахунок в електронній формі за ідентифікатором формиабоІнформацію щодо отримання та дати реєстрації довідки-розрахунку в контролюючому органі платник податків може переглянути у вкладці «Вхідні» розділу «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету (також квитанції щодо приймання та обробки можна переглянути в розділі «Перегляд звітності» та розділі «Введення звітності»). Дата реєстрації довідки-розрахунку вважається днем її отримання контролюючим органом.Інформація про погодження або надання відмови у погодженні довідки -розрахунку в електронній або паперовій формі вноситься до журналу реєстрації та опрацювання довідок - розрахунків в електронній або паперовій формі, який ведеться засобами інформаційно – комунікаційної системи контролюючих органів з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації (абзац дев’ятий п. 4 Порядку).