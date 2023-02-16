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  • Учора, 13:09
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500 тисяч євро на відновлення закладів освіти — допомога від міста-побратима з Португалії

Буча отримала 500 тисяч євро на відновлення закладів освіти від мерії міста Кашкайша (Португалія Câmara Municipal de Cascais).



Завдяки цим грошам розпочато роботу в початковій школі №11 на вулиці Яблунська та продовжуть ремонт старого корпусу в ліцеї №3 по вулиці Вокзальна. Як відомо, цей мікрорайон Бучі найбільше постраждав під час окупації.

Бучанський міський глова Анатолій Федорук на сторінці фейсбук зазначив:

Цю суттєву благодійну допомогу Бучанській громаді запропонував особисто міський голова Кашкайша Carlos Carreiras. А до погодження процедури перерахунку коштів між муніципалітетами долучилася перша леді пані Олена Зеленська та Посольство України в Португалії Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa, за що їм велика подяка.

Сьогодні разом із журналістами перевірили перебіг робіт у ліцеї № 3. Ми продовжуємо працювати з нашими західними партнерами, щоб відбудувати цю школу ще кращою, ніж вона була. Адже наша мета – повернути додому всіх бучанських дітей, переконавши батьків, що вдома краще.


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ВІЙНА, Буча, міжнародна місія, Федорук Анатолій Петрович, освіта
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