500 тисяч євро на відновлення закладів освіти — допомога від міста-побратима з Португалії

Буча отримала 500 тисяч євро на відновлення закладів освіти від мерії міста Кашкайша (Португалія Câmara Municipal de Cascais).

Бучанський міський глова Анатолій Федорук на сторінці фейсбук зазначив:



Цю суттєву благодійну допомогу Бучанській громаді запропонував особисто міський голова Кашкайша Carlos Carreiras. А до погодження процедури перерахунку коштів між муніципалітетами долучилася перша леді пані Олена Зеленська та Посольство України в Португалії Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa, за що їм велика подяка.



Сьогодні разом із журналістами перевірили перебіг робіт у ліцеї № 3. Ми продовжуємо працювати з нашими західними партнерами, щоб відбудувати цю школу ще кращою, ніж вона була. Адже наша мета – повернути додому всіх бучанських дітей, переконавши батьків, що вдома краще.

Завдяки цим грошам розпочато роботу в початковій школі №11 на вулиці Яблунська та продовжуть ремонт старого корпусу в ліцеї №3 по вулиці Вокзальна. Як відомо, цей мікрорайон Бучі найбільше постраждав під час окупації.