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  • Учора, 13:07
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Бучанські податківці провели зустріч з громадянами

Бучанські податківці провели зустріч з громадянами Бучанської ОТГ за участі начальника Бучанського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок Головного управління ДПС у Київській області Тетяни Єфременко.


Під час зустрічі Тетяна Єфременко поінформувала присутніх, що в Україні 01 січня 2023 року розпочалась кампанія щорічного декларування доходів громадян, яка триватиме до 01 травня 2023 року та наголосила, що обов’язок подати Податкову декларацію про майновий стан і доходи виникає у громадян, які протягом звітного року отримували:
- доходи не від податкових агентів, тобто, від інших фізичних осіб, не зареєстрованих як самозайняті особи (тобто, не є підприємцями або особами, які провадять незалежну професійну діяльність) - це можуть бути доходи від надання в оренду власного рухомого або нерухомого майна, надання інших послуг чи виконання робіт, продажу власного майна, тощо;
- спадщину чи подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступенів споріднення;
- доходи, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування;
- іноземні доходи;
- в інших випадках, передбачених законодавством.

Також податківець зауважила ,що Декларацію про майновий стан і доходи можна подати в електронному вигляді через Електронний кабінет www.cabinet.tax.gov.ua у розділі «ЕК для громадян» – «Податкова декларація про майновий стан і доходи».

На закінчення зустрічі Тетяна Єфременко нагадала присутнім, що триває кампанія декларування доходів громадян у рамках проведення «податкової амністії» і закликала громадян скористатись правом на легалізацію доходів, з яких раніше не були сплачені податки. Вона детально розповіла про активи, які підлягають декларуванню, розміри ставок оподаткування таких активів, терміни сплати нарахованих податків, а також закцентувала увагу що термін подання одноразової декларації 01 березня 2023 року.

Зустріч з платниками пройшла у форматі діалогу, присутні отримали практичні поради, щодо порядку заповнення декларації про майновий стан і доходи громадян отриманих за 2022 рік.
Бучанський відділ податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Київській області 
 податкова
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