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Бучанська податкова інспекція та КП БУЧАСЕРВІС змінять офісну адресу

КП «Бучасервіс» готується відкрити нове, сучасне приміщення. Попри складний рік ми дійсно хочемо показати новий сервіс, тож плануємо відкрити новий офіс для обслуговування споживачів по бульвару Леоніда Бірюкова, 7 у місті Буча.

Поруч буде розміщено управління Бучанської державної податкової інспекції. Ремонтні роботи в будівлі вже наближаються до кінця. Тепер у громадян буде можливість отримувати податкові послуги в комфортних умовах.





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Прес-служба Бучанської міської ради 
 Буча, відеосюжет, Федорук Анатолій Петрович, податкова, Бучасервіс
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