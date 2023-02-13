Поруч буде розміщено управління Бучанської державної податкової інспекції. Ремонтні роботи в будівлі вже наближаються до кінця. Тепер у громадян буде можливість отримувати податкові послуги в комфортних умовах.
Бучанська податкова інспекція та КП БУЧАСЕРВІС змінять офісну адресу
Поруч буде розміщено управління Бучанської державної податкової інспекції. Ремонтні роботи в будівлі вже наближаються до кінця. Тепер у громадян буде можливість отримувати податкові послуги в комфортних умовах.
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Прес-служба Бучанської міської ради
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