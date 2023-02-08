Кіпр: Юні спортсмени з Бучі, Гостомеля та Ірпеня віддали шану жертвам терору

В рамках міжнародних змагань з дзюдо на Кіпрі юні спортсмени з Бучі, Гостомеля та Ірпеня віддали шану жертвам терору біля українського меморіалу.

“Війна торкнулася майже кожної домівки нашої групи дітей-спортсменів, пошкоджено наші зали в Ірпені, Бучі та Гостомелі, сьогодні в умовах обстрілів та постійних повітряних тривог просто неможливо організувати тренувальний процес. Проєкт Olympic Dreams дав можливість зберегти спортивний колектив, що входить до української збірної з дзюдо, адже в спорті немає місця для паузи: якщо ти не тренуєшся хоча б тиждень – ти вже програв на міжнародних змаганнях”, – зазначив заслужений тренер України Карен Балаян.

Група спортсменів-дзюдоїстів з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Донецька, Луганська наразі відновила свої тренування на узбережжі Кіпру, тримає спортивний фронт й продовжує готуватися та представляти честь України на міжнародних турнірах.

“Головною метою проєкту Olympic Dreams є підтримка українських спортсменів, їх оздоровлення, а також забезпечення їх сталого тренувального процесу та отримання міжнародного спортивного досвіду задля майбутніх перемог України на світових аренах”, – розповів меценат БФ “Майбутнє – дітям” Анатолій Бойко.