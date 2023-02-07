Столиця штату Нью-Йорк стала містом-партнером Бучі

Місто Буча та столиця штату Нью-Йорк – місто Олбані підписали угоду про співробітництво. Олбані стало першим американським містом-партнером Бучі.
Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Вітаємо нове місто-партнер і очікуємо на плідне партнерство!
Також Бучанський міський голова зустрівся з губернаторкою штату Нью-Йорк Кеті Гокул в Конгрес-холі міста Олбані.
На знак дружби й підтримки делегації — вручили прапор штату Нью-Йорк та прапор України, які зазвичай розміщують на капітолії.
Буча має подарунок від американських друзів, який розмістять у Бучі, як символ підтримки та спільної боротьби.