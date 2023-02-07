Столиця штату Нью-Йорк стала містом-партнером Бучі

Місто Буча та столиця штату Нью-Йорк – місто Олбані підписали угоду про співробітництво. Олбані стало першим американським містом-партнером Бучі.

«Угоду про співробітництво і партнерство ми підписали в понеділок (ред.: 6 лютого) з міським головою Кейті Шієн під час офіційного візиту до США. Домовилися про обмін досвідом між містами у сферах освіти, медицини та на управлінському рівні. Пані Шієн висловила неймовірну підтримку бучанцям і Україні, наголосивши, що ми точно не самі в цій нічим не спровокованій війні. Вкотре наголосив, що це війна цивілізацій. Тому підтримка уряду Сполучених Штатів та американського народу є вирішальною для Великої Перемоги», - написав в соціальній мережі Анатолій Федорук.

Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.Також Бучанський міський голова зустрівся з губернаторкою штату Нью-Йорк Кеті Гокул в Конгрес-холі міста Олбані.На знак дружби й підтримки делегації — вручили прапор штату Нью-Йорк та прапор України, які зазвичай розміщують на капітолії.Буча має подарунок від американських друзів, який розмістять у Бучі, як символ підтримки та спільної боротьби.