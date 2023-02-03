Бучанські податківці провели вебінар щодо декларування доходів

В рамках інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо декларування громадянами доходів отриманих в 2022 році Бучанські податківці провели вебінар
Днями податківці Бучанської ДПІ ГУ ДПС у Київській області провели ZOOM – конференцію з платниками податків на тему:« Електронні сервіси ДПС України. Порядок подання декларації про майновий стан і доходи отриманих громадянами в 2022 році через Електронний кабінет платника податків в електронному вигляді. Можливості використання громадянами Електронного кабінету платника податків.».
У заході взяла участь начальник Бучанської ДПІ ГУ ДПС у Київській області Людмила Ступак.
Начальниця інспекції докладно поінформувала учасників ZOOM-конференції про новації податкового законодавства, які набрали чинності з 1 січня 2023 року. Зокрема звернула увагу на проведення Кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2022 році. Нагадала, що подати декларацію про майновий стан і доходи громадяни можуть до 1 травня, а для отримання податкової знижки – до 31 грудня поточного року. Акцентувала увагу, що з 01.01.2023року діє нова форма податкової декларації та інструкція щодо її заповнення. Також податківець зазначила, що Декларацію про майновий стан і доходи можна подати в електронному вигляді через Електронний кабінет (cabinet.tax.gov.ua) у розділі «ЕК для громадян» – «Податкова декларація про майновий стан і доходи».
Посадовець наголосила, що Електронний кабінет – це найбільш популярний, захищений та безпечний електронний сервіс податкової служби. Та звернула увагу слухачів, що для подання звітів в електронному вигляді, перш за все, необхідно отримати електронний цифровий підпис для авторизації в сервісі. В ході спілкування начальниця інспекції надала роз’яснення платникам, як саме проходить процес електронного звітування, за допомогою яких програм формуються, підписуються та відправляються звіти.
Людмила Ступак наголосила, що за допомогою сервісу «Електронний кабінет платника» можна подавати звітність та сплачувати податки та зауважила, що в приватній частині «Електронного кабінету» авторизовані платники мають можливість дистанційної роботи в режимі он-лайн, зокрема подання та перегляду поданої звітності, перевірити стан розрахунків з бюджетом, сплатити податки та збори, зареєструвати програмний РРО, подати спеціальну одноразову декларацію.
Окрім того, Людмила Ступак повідомила учасникам вебінару про можливості використання Комунікаційної податкової платформи, яка створена для надання практичної оперативної допомоги платникам податків та повідомила її електронну адресу: [email protected], запросивши платників надсилати на цю адресу запити або звернення з коротким змістом питання та контактами для зворотного зв’язку та звернула увагу, що при виникненні у громадян питань щодо заповнення чи оформлення податкової звітності завжди можна отримати консультацію за телефоном
+3804597 48590, або завітати до Центру Обслуговування Платників Бучанської ДПІ, за адресою: м.Буча, вул. Енергетиків,1а.