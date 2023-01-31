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  • Учора, 20:41
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В Ірпені запустили першу в Україні газотурбінну станцію потужністю 1 МВт

Потужності турбіни вистачить аби заживити в разі потреби всю критичну енергоінфраструктуру міста.

Ірпінський міський голова Олександр Маркушин повідомив громаду про початок роботи в місті Ірпінь газотурбінної електростанції, яка в разі потреби дозволить заживити значну частину критичної інфраструктури нашого міста. Зокрема, йдеться про центральну котельню, кілька навчальних та медичних закладів.

Така електростанція працює, використовуючи природний газ. А це значно зменшує вартість виробленого кіловату в порівнянні з дизельним паливом, яке потрібне для генераторів.

Проєкт був реалізований за координації голови енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса австрійською компанією INNIO та авторизованим дистриб'ютором її газопоршневих електростанцій Jenbacher, компанією ТОВ «КТС Інжиніринг» спільно з Ірпінською міською радою.

У подальшому в Україні планують створити цілу мережу таких малих електростанцій, потужністю від кількох сотень кіловат до кількох десятків мегават. Це дозволить зменшити навантаження на енергомережу країни, яку зараз намагається знищити наш ворог.

"Тож я щиро дякую всім причетним за те, що саме Ірпінь обрали містом, де реалізується перший пілотний проект запуску такої станції! Зокрема, спасибі народному депутату України Олександру Горобцю за сприяння втілення цього проекту в нашій громаді.", — подякував мер Ірпеня.
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ВІЙНА, Ірпінь
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