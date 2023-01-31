В Ірпені запустили першу в Україні газотурбінну станцію потужністю 1 МВт

Така електростанція працює, використовуючи природний газ. А це значно зменшує вартість виробленого кіловату в порівнянні з дизельним паливом, яке потрібне для генераторів.Проєкт був реалізований за координації голови енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса австрійською компанією INNIO та авторизованим дистриб'ютором її газопоршневих електростанцій Jenbacher, компанією ТОВ «КТС Інжиніринг» спільно з Ірпінською міською радою.У подальшому в Україні планують створити цілу мережу таких малих електростанцій, потужністю від кількох сотень кіловат до кількох десятків мегават. Це дозволить зменшити навантаження на енергомережу країни, яку зараз намагається знищити наш ворог."Тож я щиро дякую всім причетним за те, що саме Ірпінь обрали містом, де реалізується перший пілотний проект запуску такої станції! Зокрема, спасибі народному депутату України Олександру Горобцю за сприяння втілення цього проекту в нашій громаді.", — подякував мер Ірпеня.