Що робити, коли ви маєте бронь, а вам вручили повістку

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач у коментарі Military Media Center розповів, що можуть траплятися випадки, коли повістку вручають військовозобов’язаному, який має бронь або відстрочку.
— Військовозобов’язаний, який має бронь від призову по мобілізації, усі документи, котрі це посвідчують, має носити з собою. І при їхньому пред’явленні вручення повістки не буде, — повідомив полковник Роман Горбач. — Але, якщо воно вже так сталося, то зі всіма цими документами потрібно прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і ця повістка буде анульована.
Варто наголосити, що згідно зі статтею 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:
2) на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
3) на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;
4) на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Військовозобов’язані, зазначені у частині першій цієї статті, не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.