в Ірпені чоловік облив бензином та підпалив жінку

На місце події виїхали рятувальники 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.По прибуттю рятувальників встановлено, що в приватному житловому будинку співмешканець облив жінку бензином та підпалив, пожежі не виявлено.Рятувальниками було надано допомогу потерпілій 1956 року народження та на ношах перенесено до карети швидкої допомоги. Жінку направлено до Київської клінічної лікарні №2.Причина події з’ясовується.