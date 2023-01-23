Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » в Ірпені чоловік облив бензином та підпалив жінку
  • Сьогодні, 09:30
  • 11
  • 0
+aA | -Aa 

в Ірпені чоловік облив бензином та підпалив жінку

22 січня о 17:46 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про вибух за адресою: м. Ірпінь, вул. Троїцька.

На місце події виїхали рятувальники 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.

По прибуттю рятувальників встановлено, що в приватному житловому будинку співмешканець облив жінку бензином та підпалив, пожежі не виявлено.

Рятувальниками було надано допомогу потерпілій 1956 року народження та на ношах перенесено до карети швидкої допомоги. Жінку направлено до Київської клінічної лікарні №2.

Причина події з’ясовується.

За фактом замаху на умисне вбивство слідчі Бучанського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування. Фігуранта затримано в порядку статті 208 КПК України.

www.kv.dsns.gov.ua 
 кримінал, Ірпінь, фотофакт
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
За добу рятувальники двічі залучалися до гасіння пожеж

За добу рятувальники двічі залучалися до гасіння пожеж

Буча та регіон
Рятувальники ліквідували пожежу у приватному будинку в Ірпені

Рятувальники ліквідували пожежу у приватному будинку в Ірпені

Буча та регіон
За минули добу рятувальники залучалися до гасіння 6-ти пожеж

За минули добу рятувальники залучалися до гасіння 6-ти пожеж

Буча та регіон
Гостомель: При пожежі одна людина загинула та одна отримала травми

Гостомель: При пожежі одна людина загинула та одна отримала травми

Буча та регіон
В Бучі ліквідовано пожежу в 9-ти поверховому житловому будинку - є жертви

В Бучі ліквідовано пожежу в 9-ти поверховому житловому будинку - є жертви

Буча та регіон
Пожежа у Ворзелі: 1 - людина загинула, 1- врятовано

Пожежа у Ворзелі: 1 - людина загинула, 1- врятовано

Буча та регіон
Гостомель: Рятувальники ліквідували загорання будівлі

Гостомель: Рятувальники ліквідували загорання будівлі

Буча та регіон
Буча: У наслідок пожежі загинула людина

Буча: У наслідок пожежі загинула людина

Буча та регіон
В Ірпені при пожежі 5-ти поверхівки евакуйовано 30 мешканців будинку

В Ірпені при пожежі 5-ти поверхівки евакуйовано 30 мешканців будинку

Буча та регіон
Пожежа в Ірпені. Є жертви

Пожежа в Ірпені. Є жертви

Буча та регіон
В Бучі ліквідовано пожежу в приватному будинку

В Бучі ліквідовано пожежу в приватному будинку

Буча та регіон
Буча: При пожежі рятувальники знайшли загиблого чоловіка

Буча: При пожежі рятувальники знайшли загиблого чоловіка

Буча та регіон
При пожежі в Бучі евакуйовано 12 людей, врятовано двох чоловіків, один помер в лікарні

При пожежі в Бучі евакуйовано 12 людей, врятовано двох чоловіків, один помер в лікарні

Буча та регіон
Вогнеборці ліквідували загорання авто в Ірпені

Вогнеборці ліквідували загорання авто в Ірпені

Буча та регіон
Гостомель: Під час пожежі було виявлено тіло загиблого власника

Гостомель: Під час пожежі було виявлено тіло загиблого власника

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар