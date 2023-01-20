В яких випадках необхідно оновити персональні дані вЦНАПі

Якщо ви змінили місце проживання, змінили прізвище після одруження, отримали новий український паспорт, місце проживання Ваших малолітніх та неповнолітніх дітей зареєстроване у Бучанській міській територіальній громаді — подайте оновлені дані.
Зверніться до Бучанського ЦНАПу по вул. Енергетиків, 12 (для мешканців Бучі);
чи до ЦНАПів відповідного старостату Бучанської міської ради (для мешканців сіл Бабинці, Буда-Бабинецька, Блиставиця, Ворзель, Гаврилівка, Тарасівщина, Здвижівка, Мироцьке, Луб’янка, Синяк, Червоне, Вороньківка, Раківка).
Всі Центри надання адмінпослуг працюють з понеділка по четвер з 08.00 по 17.00, а в п'ятницю з 8:00 по 16:00. Без перерви на обід.
Обов’язково візьміть із собою:
• документ що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на постійне/тимчасове проживання в Україні);
• свідоцтво про народження дитини (для осіб, що не досягли 14-річного віку);
• ідентифікаційний код;
• документ, що підтверджує зміну персональних даних особи (при зверненні особи щодо зміни відомостей, що містяться в Реєстрі);
• будинкову книга або реєстраційні картки особи Ф16 (за наявності).
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:
+38 04597 48320
+38 068 3199039