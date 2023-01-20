В яких випадках необхідно оновити персональні дані вЦНАПі

Якщо ви змінили місце проживання, змінили прізвище після одруження, отримали новий український паспорт, місце проживання Ваших малолітніх та неповнолітніх дітей зареєстроване у Бучанській міській територіальній громаді — подайте оновлені дані.

Зверніться до Бучанського ЦНАПу по вул. Енергетиків, 12 (чи до ЦНАПів відповідного старостату Бучанської міської ради (для мешканців сіл Бабинці, Буда-Бабинецька, Блиставиця, Ворзель, Гаврилівка, Тарасівщина, Здвижівка, Мироцьке, Луб’янка, Синяк, Червоне, Вороньківка, Раківка).Всі Центри надання адмінпослуг працюють з понеділка по четвер з 08.00 по 17.00, а в п'ятницю з 8:00 по 16:00. Без перерви на обід.• документ що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на постійне/тимчасове проживання в Україні);• свідоцтво про народження дитини (для осіб, що не досягли 14-річного віку);• ідентифікаційний код;• документ, що підтверджує зміну персональних даних особи (при зверненні особи щодо зміни відомостей, що містяться в Реєстрі);• будинкову книга або реєстраційні картки особи Ф16 (за наявності).Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: