Буча новини міста, Буча сайт » Бучанська податкова інспекція » Публікації » Платнику слід подати заяву разі помилкової сплати податків, зборів, ЄВ
  • Сьогодні, 09:00
  • 1
  • 0
+aA | -Aa 

Платнику слід подати заяву разі помилкової сплати податків, зборів, ЄВ

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що платники податків, які помилково сплатили податки та збори, зазначивши неправильні реквізити у документах на сплату коштів до бюджетів та позабюджетних фондів, мають подати заяву на перекид коштів:


- по єдиному внеску (далі - ЄВ) відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.07.2021 №417 «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів» (далі – Порядок №417) за формою, визначеною у додатку 1 до Порядку №417 – заява надсилається в електронному вигляді через Електронний кабінет, де в меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету прикріплюється сканована заява. Заяву також можна подати на паперовому носії до територіального органу ДПС за місцем обліку надміру сплачених коштів;
- по податках та зборах (крім ЄВ) відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 11.02.2019 №60 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення (перерахування) платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені».

Зазначену заяву платник може створити та надіслати через приватну частину Електронного кабінету, де в розділі «Заяви, запити для отримання інформації» заповнюється заява: за формою J1302001- для юридичних осіб або за формою F1302001 - для фізичних осіб. Також заяву можна подати на паперовому носії до територіального органу ДПС за місцем обліку платника податків.
Якщо у вас виникають питання стосовно заповнення вищезазначених заяв на перекид коштів на правильні реквізити, ви можете звернутися до фахівців відділу обліку платежів та зведеної звітності управління економічного аналізу ГУ ДПС у Київській області за наданням роз’яснення за номерами телефонів:
044 2003727

Форма заяви по єдиному внеску:


Скачать файл: u-razi-pomylkovoi-splaty-podatkiv.pdf [193.52 Kb] (cкачиваний: 0)
Посмотреть онлайн файл: u-razi-pomylkovoi-splaty-podatkiv.pdf
податкова
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Бюджетні рахунки та рахунки для сплати єдиного внеску (перелік)

Бюджетні рахунки та рахунки для сплати єдиного внеску (перелік)

Буча та регіон
Податкова: Сплачувати податки і збори, інші платежі та єдиний внесок можна через єдиний рахунок

Податкова: Сплачувати податки і збори, інші платежі та єдиний внесок можна через єдиний рахунок

Публікації
Збір та облік

Збір та облік

УПФУ в місті Буча інформує
Податкова: Новації до законодавства про ЕСВ

Податкова: Новації до законодавства про ЕСВ

Публікації
Податкова: сплатіть єдиний внесок вчасно!

Податкова: сплатіть єдиний внесок вчасно!

Публікації
Податкова рекомендує платникам ЕСВ звітувати електронно

Податкова рекомендує платникам ЕСВ звітувати електронно

Публікації
Як отримати довідку про відсутність заборгованості з платежів

Як отримати довідку про відсутність заборгованості з платежів

Публікації
Нові рахунки для зарахування податків, зборів, ЄСВ

Нові рахунки для зарахування податків, зборів, ЄСВ

Публікації
Ірпінська ОДПІ повідомляє

Ірпінська ОДПІ повідомляє

Публікації
Податкова: До уваги громадян, які змінили адресу реєстрації місця проживання або прізвище

Податкова: До уваги громадян, які змінили адресу реєстрації місця проживання або прізвище

Публікації
До уваги платників єдиного соціального внеску (список боржників)

До уваги платників єдиного соціального внеску (список боржників)

Публікації
Податкова нагадує про своєчасну сплату соціальних внесків

Податкова нагадує про своєчасну сплату соціальних внесків

Публікації
Платники Ірпінської ОДПІ сплатили майже 626 млн. грн. єдиного соціального внеску

Платники Ірпінської ОДПІ сплатили майже 626 млн. грн. єдиного соціального внеску

Публікації
Податкова інформує: До уваги громадян, які змінили адресу реєстрації місця проживання або прізвище, ім´я, по батькові

Податкова інформує: До уваги громадян, які змінили адресу реєстрації місця проживання або прізвище, ім´я, по батькові

Публікації
Роботодавці повинні повідомляти органи ДФС про прийняття найманих працівників на роботу

Роботодавці повинні повідомляти органи ДФС про прийняття найманих працівників на роботу

Публікації
Коментарів: 0
Додати коментар