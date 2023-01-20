Платнику слід подати заяву разі помилкової сплати податків, зборів, ЄВ

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що платники податків, які помилково сплатили податки та збори, зазначивши неправильні реквізити у документах на сплату коштів до бюджетів та позабюджетних фондів, мають подати заяву на перекид коштів:

Форма заяви по єдиному внеску:

Зазначену заяву платник може створити та надіслати через приватну частину Електронного кабінету, де в розділі «Заяви, запити для отримання інформації» заповнюється заява: за формою J1302001- для юридичних осіб або за формою F1302001 - для фізичних осіб. Також заяву можна подати на паперовому носії до територіального органу ДПС за місцем обліку платника податків.Якщо у вас виникають питання стосовно заповнення вищезазначених заяв на перекид коштів на правильні реквізити, ви можете звернутися до фахівців відділу обліку платежів та зведеної звітності управління економічного аналізу ГУ ДПС у Київській області за наданням роз’яснення за номерами телефонів:044 2003727