Платнику слід подати заяву разі помилкової сплати податків, зборів, ЄВ

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що платники податків, які помилково сплатили податки та збори, зазначивши неправильні реквізити у документах на сплату коштів до бюджетів та позабюджетних фондів, мають подати заяву на перекид коштів:
- по єдиному внеску (далі - ЄВ) відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.07.2021 №417 «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів» (далі – Порядок №417) за формою, визначеною у додатку 1 до Порядку №417 – заява надсилається в електронному вигляді через Електронний кабінет, де в меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету прикріплюється сканована заява. Заяву також можна подати на паперовому носії до територіального органу ДПС за місцем обліку надміру сплачених коштів;
- по податках та зборах (крім ЄВ) відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 11.02.2019 №60 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення (перерахування) платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені».
Зазначену заяву платник може створити та надіслати через приватну частину Електронного кабінету, де в розділі «Заяви, запити для отримання інформації» заповнюється заява: за формою J1302001- для юридичних осіб або за формою F1302001 - для фізичних осіб. Також заяву можна подати на паперовому носії до територіального органу ДПС за місцем обліку платника податків.
Якщо у вас виникають питання стосовно заповнення вищезазначених заяв на перекид коштів на правильні реквізити, ви можете звернутися до фахівців відділу обліку платежів та зведеної звітності управління економічного аналізу ГУ ДПС у Київській області за наданням роз’яснення за номерами телефонів:
044 2003727