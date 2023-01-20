Податкова інформує про податки для ФОП з 1 січня 2023 року

Від 1 січня 2023 року набирає чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», яким затверджено:

Протягом 2023 року підвищення розміру мінімальної заробітної плати Законом не передбачено.

- розмір прожиткового мінімуму:

2 684 грн. - для працездатних осіб,

2 272 грн. - для дітей віком до шести років,

2 833 грн. - для дітей віком від 6 до18 років.

2 093 грн. - для осіб, які втратили працездатність.

Загальний показник - 2 589 грн.

Максимальні обсяги доходу протягом календарного року для ФОП – платників єдиного податку не повинні перевищувати:

І група - 1 118 900 грн. (167 мінімальних заробітних плат),

ІІ група - 5 587 800 грн. (834 мінімальні заробітні плати),

ІІІ група (3% та 5%) - 7 818 900 грн. (1 167 мінімальних заробітних плат).