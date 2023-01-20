Податкова інформує про податки для ФОП з 1 січня 2023 року

Від 1 січня 2023 року набирає чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», яким затверджено:
- розмір мінімальної заробітної плати - 6700 грн. на місяць або 40,46 грн. у погодинному розмірі (такий розмір застосовується з 01 жовтня 2022 року).
- розмір прожиткового мінімуму:
2 684 грн. - для працездатних осіб,
2 272 грн. - для дітей віком до шести років,
2 833 грн. - для дітей віком від 6 до18 років.
2 093 грн. - для осіб, які втратили працездатність.
Загальний показник - 2 589 грн.
Відповідно до цих показників, розміри єдиного соціального внеску та ставки єдиного податку, які сплачуватимуть ФОП з 01 січня 2023 року, становитимуть:
ФОП І групи - ЄСВ становитиме 1474,0грн. на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати), єдиний податок - 268,40 грн. на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2023 року);
ФОП ІІ групи - ЄСВ становитиме 1474,0грн. на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати), єдиний податок - 1340,0 грн. на місяць (20% мінімальної заробітної плати станом на 01 січня 2023 року);
ФОП ІІІ групи - ЄСВ становитиме 1474,0грн. на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати), а єдиний податок – відсоткова ставка 5% доходу, або 3% доходу у разі сплати ПДВ.
На час дії воєнного стану для платників ЄП ІІІ групи діє пільгова ставка 2% (неплатники ПДВ).
Оскільки мінімальна заробітна плата встановлена незмінна на рік, то весь 2023 рік діятимуть: мінімальний розмір ЄСВ за місяць - 1 474 грн., максимальний розмір ЄСВ за місяць - 22 110 грн..
І група - 1 118 900 грн. (167 мінімальних заробітних плат),
ІІ група - 5 587 800 грн. (834 мінімальні заробітні плати),
ІІІ група (3% та 5%) - 7 818 900 грн. (1 167 мінімальних заробітних плат).
ФОП зобов’язаний дотримуватись встановлених лімітів максимального обсягу доходу, оскільки це одна з умов перебування на спрощеній системі оподаткування. У разі порушення граничних обсягів річного доходу, підприємці мають перейти на сплату інших податків і зборів (на загальну систему оподаткування).