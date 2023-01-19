Небо має бути в безпеці — Бучанські добровольці тренуються щодня

Бійці Добровольчого формування Бучанської територіальної громади №1 щодня проводять тренування з різного виду озброєнь.
Важливим видом підготовки – є вогнева підготовка оборони неба! Як ми знаємо, Шахеди можливо збивати, навіть, з стрілецької зброї!
Для швидкої реакції та підвищення влучності тренування проходять за допомогою гелевих кульок, які завдяки вітру завжди летять за ламаної траєкторієї!
PS: така підготовка дозволяє вражати і, приміром, десант💪
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Добровольці Бучі