Податкова: Сплачувати податки і збори, інші платежі та єдиний внесок можна через єдиний рахунок

З метою забезпечення своєчасного і в повному обсязі перерахування сум податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки в електронному кабінеті платника податків за адресою: cabinet.tax.gov.ua, платникам, які використовують єдиний рахунок, у вкладці «Єдиний рахунок» надана можливість використання наступних сервісів:

- уточнити призначення платежу у «Журналі повідомлень про помилки в «Призначенні платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок»;

- визначити напрямок використання коштів у «Визначенні напрямку використання коштів»;

- спрямувати кошти з єдиного рахунку «Спрямування коштів з єдиного рахунку».

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до ст. 35 Податкового кодексу України, з 01 січня 2021 року сплачувати податки і збори, інші платежі та єдиний внесок можна через єдиний рахунок.Для переходу на єдиний рахунок, необхідно здійснити три простих кроки в електронному кабінеті платника податків за адресою:– у розділі «Заяви запити для отримання інформації» подати «Повідомлення про використання єдиного рахунку» (далі – Повідомлення) за формою J1307001 – для юридичних осіб, F1307001 – для фізичних осіб.– отримати квитанцію № 2 про включення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок. (квитанція містить інформацію щодо реквізитів єдиного рахунку).– надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів.Рахунок відкриють протягом дня і його можна буде використовувати. Але припинити його можна не раніше 01 січня наступного року після подання заяви.Звертаємо увагу, що при оформленні розрахункових документів на переказ коштів у разі сплати податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з використанням єдиного рахунка, починаючи з 26.02.2021 року платники мають дотримуватися вимог розділу II Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.08.2016 за № 974/27419 (зі змінами та доповненнями).