Податкова: Сплачувати податки і збори, інші платежі та єдиний внесок можна через єдиний рахунок

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до ст. 35 Податкового кодексу України, з 01 січня 2021 року сплачувати податки і збори, інші платежі та єдиний внесок можна через єдиний рахунок.
Єдиний рахунок відкривається в Казначействі на ім’я податкової служби, проте кошти, які враховуються на цьому рахунку, податковій не належать.
Переваги користування єдиним рахунком полягають у тому, що такий спосіб сплати податків і зборів скорочує платникам фінансові витрати та час на формування розрахункових документів, а тому є більш комфортним для платників податків.
Для переходу на єдиний рахунок, необхідно здійснити три простих кроки в електронному кабінеті платника податків за адресою: cabinet.tax.gov.ua:
Крок перший – у розділі «Заяви запити для отримання інформації» подати «Повідомлення про використання єдиного рахунку» (далі – Повідомлення) за формою J1307001 – для юридичних осіб, F1307001 – для фізичних осіб.
Крок другий – отримати квитанцію № 2 про включення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок. (квитанція містить інформацію щодо реквізитів єдиного рахунку).
Крок третій – надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів.
Рахунок відкриють протягом дня і його можна буде використовувати. Але припинити його можна не раніше 01 січня наступного року після подання заяви.
Звертаємо увагу, що при оформленні розрахункових документів на переказ коштів у разі сплати податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з використанням єдиного рахунка, починаючи з 26.02.2021 року платники мають дотримуватися вимог розділу II Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.08.2016 за № 974/27419 (зі змінами та доповненнями).
Єдиний рахунок відкривається в Казначействі на ім’я податкової служби, проте кошти, які враховуються на цьому рахунку, податковій не належать.
Переваги користування єдиним рахунком полягають у тому, що такий спосіб сплати податків і зборів скорочує платникам фінансові витрати та час на формування розрахункових документів, а тому є більш комфортним для платників податків.
Для переходу на єдиний рахунок, необхідно здійснити три простих кроки в електронному кабінеті платника податків за адресою: cabinet.tax.gov.ua:
Крок перший – у розділі «Заяви запити для отримання інформації» подати «Повідомлення про використання єдиного рахунку» (далі – Повідомлення) за формою J1307001 – для юридичних осіб, F1307001 – для фізичних осіб.
Крок другий – отримати квитанцію № 2 про включення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок. (квитанція містить інформацію щодо реквізитів єдиного рахунку).
Крок третій – надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів.
Рахунок відкриють протягом дня і його можна буде використовувати. Але припинити його можна не раніше 01 січня наступного року після подання заяви.
Звертаємо увагу, що при оформленні розрахункових документів на переказ коштів у разі сплати податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з використанням єдиного рахунка, починаючи з 26.02.2021 року платники мають дотримуватися вимог розділу II Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.08.2016 за № 974/27419 (зі змінами та доповненнями).
З метою забезпечення своєчасного і в повному обсязі перерахування сум податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки в електронному кабінеті платника податків за адресою: cabinet.tax.gov.ua, платникам, які використовують єдиний рахунок, у вкладці «Єдиний рахунок» надана можливість використання наступних сервісів:
- уточнити призначення платежу у «Журналі повідомлень про помилки в «Призначенні платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок»;
- визначити напрямок використання коштів у «Визначенні напрямку використання коштів»;
- спрямувати кошти з єдиного рахунку «Спрямування коштів з єдиного рахунку».
- уточнити призначення платежу у «Журналі повідомлень про помилки в «Призначенні платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок»;
- визначити напрямок використання коштів у «Визначенні напрямку використання коштів»;
- спрямувати кошти з єдиного рахунку «Спрямування коштів з єдиного рахунку».