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  • 7 січня 2023
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Юрту незламності відкрили казахи в Бучі

Це відбулося завдяки підтримці Посольства Республіки Казахстан в Україні та народного депутата України, голови депутатської групи міжпарламентських зв’язків з Республікою Казахстан Сергія Нагорняка.

- Символічно, що саме у Бучі змонтовано перший у країні пункт обігріву, який передали для підтримки жителів міста,- зазначив секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський. - Жителі цього масиву
мають пункт обігріву під час блекауту.

Дякуємо казахському народу та бізнесменам за підтримку!

Сьгодні тут, незважаючи на похолодання, панувала тепла і дружня атмосфера. А ще було смачно і музично- патріотично: пригощали пловом, гарячим чаєм із печивом, а «Музичні діти Бучі» додавали настрою присутнім.

Сильні разом!





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Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча
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