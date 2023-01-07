Юрту незламності відкрили казахи в Бучі

- Символічно, що саме у Бучі змонтовано перший у країні пункт обігріву, який передали для підтримки жителів міста,- зазначив секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський. - Жителі цього масиву
мають пункт обігріву під час блекауту.
Дякуємо казахському народу та бізнесменам за підтримку!
Сьгодні тут, незважаючи на похолодання, панувала тепла і дружня атмосфера. А ще було смачно і музично- патріотично: пригощали пловом, гарячим чаєм із печивом, а «Музичні діти Бучі» додавали настрою присутнім.
Сильні разом!