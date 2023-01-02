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  • Учора, 18:22
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На часі - відновлення приватного сектору

Війна лишила багатьох людей не лише спокою, але й дому. Відновлення зруйнованих будівель - процес не швидкий, але безперервний.
Загалом у Бучанській громаді є близько 523 приватних будинків, які мають руйнування різного ступеню. Це - 453 садиби ІІ ступеню руйнації та 70 - ІІІ ступеню (повне знищення).


Нещодавно Бучанський міський голова Анатолій Федорук оглянув чергові пошкоджені житлові об’єкти в Блиставицькому старостаті та в місті Бучі.
Разом з головним архітектором Вадимом Наумовим та господарями помешкань визначили подальші кроки до їх відновлення.
Проблема в тому, що деякі будинки не були здані в експлуатацію, тож не можуть бути подані в Дію на компенсацію від держави.
"Будемо проводити відновлення за рахунок місцевого бюджету", - пообіцяв Анатолій Федорук.
І зазначив, що поступово все відбудується, хоча пошуки фінансування - й займають час.


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ВІЙНА, Буча, Федорук Анатолій Петрович
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