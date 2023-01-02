На часі - відновлення приватного сектору

Війна лишила багатьох людей не лише спокою, але й дому. Відновлення зруйнованих будівель - процес не швидкий, але безперервний.

Загалом у Бучанській громаді є близько 523 приватних будинків, які мають руйнування різного ступеню. Це - 453 садиби ІІ ступеню руйнації та 70 - ІІІ ступеню (повне знищення).

Нещодавно Бучанський міський голова Анатолій Федорук оглянув чергові пошкоджені житлові об’єкти в Блиставицькому старостаті та в місті Бучі.Разом з головним архітектором Вадимом Наумовим та господарями помешкань визначили подальші кроки до їх відновлення.Проблема в тому, що деякі будинки не були здані в експлуатацію, тож не можуть бути подані в Дію на компенсацію від держави.", - пообіцяв Анатолій Федорук.І зазначив, що поступово все відбудується, хоча пошуки фінансування - й займають час.