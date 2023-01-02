У Київській області в розпочали роботу виїзні відділення банків (Ірпінь, Буча, Білогородка..)

Дана послуга стала можливою для жителів Гребінківської, Гатненської, Бучанської, Ірпінської та Білогородської територіальних громад пристоличного регіону. У виїзних відділеннях мешканці цих громад зможуть отримати консультацію та банківські послуги.Спеціалісти ПриватБанку забезпечують сервіс у приміщеннях центрів надання адміністративних послуг за наступними адресами:▪️Найближчим часом в рамках проєкту планується створити аналогічні виїзні відділення ще у 27 населених пунктах Київщини.