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  • Учора, 17:08
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У Київській області в розпочали роботу виїзні відділення банків (Ірпінь, Буча, Білогородка..)

Ініціатива реалізується спільно з Агенцією регіонального розвитку області, Департаментом економіки КОВА та Приватбанком.

Дана послуга стала можливою для жителів Гребінківської, Гатненської, Бучанської, Ірпінської та Білогородської територіальних громад пристоличного регіону. У виїзних відділеннях мешканці цих громад зможуть отримати консультацію та банківські послуги.

Спеціалісти ПриватБанку забезпечують сервіс у приміщеннях центрів надання адміністративних послуг за наступними адресами:

▪️ с. Гребінки, вул. Київська, 91/2 (приміщення ЦНАПу)
▪️ с. Гатне, вул. Київська, 138
▪️ с. Білогородка, вул. Володимирська, 33
▪️ м. Буча, вул. Енергетиків, 12 (приміщення ЦНАПу)
▪️ м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2А.

Найближчим часом в рамках проєкту планується створити аналогічні виїзні відділення ще у 27 населених пунктах Київщини.
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ПриватБанк, Бучанський район
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