Вітаю вас з прийдешнім 2023 роком! Нехай він принесе кожному українцю мир та спокій, впевненість, віру та наснагу!Рік, що завершується, став справжнім випробуванням для нашої країни, для кожної родини. Біль, втрати і страх, на жаль, стали його супутниками. Стільки горя і розчарувань ми ще не відчували.Але, разом з тим, з’явилися гнів і злість, які трансформувалися у чітке переконання: ми вистоїмо, ми переможемо, ми знищимо ворога, який зазіхнув на святе і цінне для нас – свободу та право жити на своїй землі!Цей рік навчив нас цінувати найдорожче – людяність і життя в усіх його проявах. Бути десь добрішими, десь поступливішими, а десь навпаки – твердо давати відсіч.Так, ми достеменно не знаємо, що чекає на нас завтра. Але є істинна: процвітаюче, мирне та щасливе майбутнє – за нами!Здоров’я вам, любові та стійкості, дорогі земляки! Разом ми сила!БУЧУ ВІДНОВИМО! КРАЇНУ ВІДБУДУЄМО!