Бучанське екологічне підприємство "РАДА" — 30 років на варті екологічного фронту!

Спеціалізоване екологічне підприємство «Рада» — українське підприємство по збору, заготівлі та переробці твердих побутових відходів, засноване у 1992 році. Компанія є флагманом по роздільному збиранню та утилізації відходів на Київщині та є членом Асоціації з утилізації вторинної сировини, Клубу Пакувальників України та Київської торгово-промислової палати України.
«Рада» вперше в Україні розробила близько 120 видів обладнання для переробки відходів. Це сортувальні лінії, які зараз працюють в Бучі, Дніпрі, Черкасах, Фастові, Харкові, Білій Церкві, Богодухові та в Києві; дробарки, агломератори, преси, транспортери та ін. Також «Рада» виготовляє екологічно чистий целюлозний утеплювач – "Ековату".
Усі 30 років підприємство займається заготівлею вторинної сировини — макулатури, склотари, полімерів, металу тощо. Контейнери для роздільного збирання та власні пункту прийому вторсировини розташовані на території Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля, Коцюбинського, Вишгорода та багатьох інших населених пунктів.
Напрямки роботи підприємства виходять за межі сміттєвої проблеми, відбувається побудова громадянського суспільства, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах екологічної етики. РАДА постійно займаться екопросвітою серед населення.
Та головний скарб підприємства – віддані працівники, які, посвятили свою долю боротьбі за чисте довкілля. Адже, завдяки їх роботі, сотні тисяч тон побутових відходів отримали друге життя.
Люди, які всім серцем люблять свою справу та своєю працею написали золоті сторінки історії підприємства. Їх багаторічна сумлінна праця, золоті руки та високий професіоналізм надихають та окриляють. Це талановиті інженери, менеджери, сортувальники, заготівельники, пресувальники, водії, механічний цех…
Серцем компанії є унікальний тандем засновників – Наталії Григорівни та Петра Павловича, чиї відданість роботі в поєднанні з життєвою мудрістю та особистими якостями забезпечили стабільну працю підприємства та безмежну шану і повагу серед колег та працівників.
Колектив підприємства «Рада» – одна міцна і дружна родина, ми завжди шануємо і поважаємо одне одного. І тридцятирічний ювілей компанії – це лише початок великого і довгого шляху, попереду – нові ювілеї, нові цілі та завдання, досягнення та перемоги.
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