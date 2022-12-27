Чи оподатковується благодійна допомога, що виплачується благодійниками

Чи оподатковується благодійна допомога, що виплачується (надається) благодійниками, у тому числі ФО, які внесені до реєстру або у порядку Закону №5073, на користь військовослужбовців-учасників бойових дій?
Така допомога не оподатковується у будь-якій сумі (вартості), за умови, що така сума (вартість) отриманої благодійної допомоги витрачається учасниками бойових дій виключно:
для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження,
лікарських засобів, засобів особистої гігієни,
продуктів харчування,
предметів речового забезпечення чи інших товарів (робіт, послуг) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, чи для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів,
виробів медичного призначення,
технічних та інших засобів реабілітації,
платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення,
технічними та іншими засобами реабілітації,
послуг медичної реабілітації,
санаторно-курортного оздоровлення.
Водночас порядок оподаткування благодійної допомоги, яка надається на відновлення втраченого майна, на житлові, соціальні і побутові потреби та на інші потреби згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, здійснюється відповідно до підпункту «б» підпункту 170.7.8 пункту 170.7 статті 170 Кодексу.
До уваги громадян - благодійників!
Бучанська ДПІ Інформує, що 11.12.2022 набрав чинності Закон України від 16 листопада 2022 року № 2757-ІХ «Про внесення змін до пункту 21 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» щодо вдосконалення порядку включення благодійників – фізичних осіб до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації».
Згідно з цим Законом включення фізичної особи – благодійника до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації здійснюється на підставі заяви, поданої до територіального органу ДПС у паперовій або електронній формі (в тому числі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг).
Законом відмінено подання разом із заявою копії документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті) та довідки з банку щодо відкриття на ім’я такого волонтера рахунку, призначеного для здійснення благодійної діяльності.
Реквізити рахунків, відкритих у банках на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та реєстраційного номера облікової картки платника податків/серії (за наявності) та номера паспорта, зазначаються безпосередньо у заяві.
ДПС наразі здійснює заходи для створення можливості подання такої заяви в електронній формі. До доопрацювання відповідного програмного забезпечення заяви подаються в паперовій формі.
Отже, відтепер фізичним особам – благодійникам для включення до Реєстру достатньо подати до контролюючого органу лише заяву про включення до зазначеного Реєстру.