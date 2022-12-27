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  • Сьогодні, 11:32
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Військовозобов’язані ВПО: чи потрібно ставати на облік у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки й хто звільняється від мобілізації?

Якщо вам від 18 до 60 років, ви покинули свою домівку і є військовозобов’язаними, маєте стати на військовий облік за новим місцем фактичного проживання. Зробити це потрібно протягом 7 днів після приїзду.


Звертаємо увагу, це не означає, що вам одразу вручать повістку. Детальний перелік тих, кого звільнили від мобілізації, можна знайти у Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Зокрема, звільненими від мобілізації є такі категорії військовозобов’язаних громадян:
• особи з інвалідністю або особи, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії);
• жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
• жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
• жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
• жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
• які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

З повним переліком військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, можна ознайомитися у статті 23 зазначеного вище Закону.

Якщо ви належите до осіб, які не підлягають мобілізації, але повістка все одно прийшла, потрібно з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та надати документи, які підтверджують ваш статус.
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ВІЙНА, законодавство
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