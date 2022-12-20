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  • 20 грудня 2022
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Бучанську громаду знеструмлено через пошкодження енергосистеми країни

Бучанський міський голова інформує громаду:


"Введено спеціальні графіки аварійних відключень по підстанції 330 кіловат «Північна».

Через це повністю без електропостачання залишилися міста Буча, Гостомель, Ірпінь, села Горенка та Мощун, селища Немішаєве та Бородянка.

Прошу керівників ОСББ, управляючі компанії та підприємців та всіх мешканців громади самоорганізовуватися для допомоги сусідам та один одному, оскільки ситуація може погіршитися.

Інформую також, що об‘єкти соціальної сфери та критичної інфраструктури будуть заживлені від альтернативних джерел, а в разі технічної можливості тимчасово матимуть стабільне електроживлення від мереж ДТЕКу.

Фахівці Бучанської міської ради та КП «Бучасервіс» продовжують працювати над підключенням інфраструктури громади до наявних генераторів."
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Прес-служба Бучанської міської ради 
 Федорук Анатолій Петрович, ВІЙНА
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