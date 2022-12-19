Привід дарувати квіти завжди знайдеться! Салон квітів в центрі Бучі

Радо вітатимемо вас у нашому салон-магазині "КРОКУС", де ви зможете підібрати квіти на будь-який смак і бюджет.
Також діє послуга з доставки букетів та квіткових композицій.
Працюємо з душею, щоб зробити життя красивішим, а людей - щасливішими!
Професійні поради надаємо за телефонами:
+38 095 1057318
+38 093 6626519
Інстаграм: obraz.o
е-пошта: [email protected]
Також діє послуга з доставки букетів та квіткових композицій.
Працюємо з душею, щоб зробити життя красивішим, а людей - щасливішими!
Букет - це універсальний подарунок. За допомогою такого жесту уваги можна показати глибину своїх почуттів, а також підкреслити ступінь поваги. Навіть можете подарувати близьким квіти зовсім без приводу щоб підняти настрій.
Професійні поради надаємо за телефонами:
+38 095 1057318
+38 093 6626519
Інстаграм: obraz.o
е-пошта: [email protected]
адреса салона квітів в Бучі:
місто Буча, вул. Вокзальна, 97-А
працюємо щодня з 8:00-21:00.
місто Буча, вул. Вокзальна, 97-А
працюємо щодня з 8:00-21:00.