Буча отримає 10 мільйонів гривень на відновлення житлової та критичної інфраструктури

На 37 позачерговій сесії Бучанської міської ради прийняли з обласного бюджету субвенцію у розмірі 10 мільйонів гривень на відновлення житлової та критичної інфраструктури.
Також депутати проголосували за внесення змін до місцевого бюджету, а саме передбачили додаткові видатки на закупівлю генераторів для об’єктів критичної інфраструктури.
Бучанський міський голова Анатолій Федорук проінформував, що на минулих сесійних засіданнях вже приймались подібні рішення щодо придбання генераторів. Наразі необхідна кількість вже замовлена і очікується їх доставка в Україну.
31 жовтня ми разом заклали капсулу початку робіт, і відтоді щодня триває будівництво в рамках програми «Надія для Бучі».
Загалом на місці знищених буде споруджено 11 нових будинків, і ще в 10 – проведено капітальний ремонт.
Проект відновлення приватного житла в Бучі підтримує Міністерство розвитку громад та територій України і Київська обласна військова адміністрація.