Буча отримає 10 мільйонів гривень на відновлення житлової та критичної інфраструктури

На 37 позачерговій сесії Бучанської міської ради прийняли з обласного бюджету субвенцію у розмірі 10 мільйонів гривень на відновлення житлової та критичної інфраструктури.

«Маємо певну затримку з їх доставкою, але маю надію, що частину з них сьогодні підрядник, який забезпечує їх доставку з-закордону, буде поетапно виконувати. Також передбачаємо резервні варіанти закупівлі генераторів в Україні. Їх кількість дозволить нам частково забезпечити критичну і соціальну інфраструктуру в разі відключення електроенергії», - зазначив Анатолій Федорук.

31 жовтня ми разом заклали капсулу початку робіт, і відтоді щодня триває будівництво в рамках програми «Надія для Бучі».

Бучанський міський голова Анатолій Федорук проінформував, що на минулих сесійних засіданнях вже приймались подібні рішення щодо придбання генераторів. Наразі необхідна кількість вже замовлена і очікується їх доставка в Україну.