У 2023 році збільшать тарифи на електроенергію для бізнесу

З першого січня нового року уряд планує підвищити ціну електроенергії для бізнесу. Зросте також і вартість диспетчерських послуг. Загалом подорожчання складе 107% відносно нинішніх показників.
Проєкти зміни тарифів на 2023 рік опубліковано на сайті >> НЕК "Укренерго". Новий тариф на електроенергію складе 636,17 гривні/МВт-год, а послуги диспетчеризації здорожчають до 207,63 гривні.
Зростання ціни на електроенергію для бізнесу відчують і звичайні споживачі, адже це неминуче приведе до подорожчання цін на більшість товарів.
Як реагує на подорожчання бізнес
Підвищення тарифів електроенергію, на думку більшості представників бізнесу, стане для них нищівним ударом.
На думку голови Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслана Соболя, в результаті Україна може взагалі втратити національне виробництво.
– заявив Соболь в інтерв'ю ТСН.
Що буде з тарифами для населення
Нагадуємо, що тарифи на світло не зміняться до кінця опалювального сезону. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України. Наразі діє фіксований тариф для індивідуальних побутових споживачів:
• 1,44 гривні за кіловат-годин при споживанні до 250 гривні за кіловат-годин на місяць,
• 1,68 гривні за кіловат-годин при споживанні понад 250 гривні за кіловат-годин на місяць.
• Якщо ж мовиться про колективних побутових споживачів, то ціна становить 1,68 гривні за кіловат-годин незалежно від обсягу споживання.