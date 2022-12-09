Податкова: Затверджена нова форма довідки-підтвердження статусу податкового резидента України

Бучанська ДПІ ГУ ДПС в Київській області інформує платників податків, що наказом Міністерства фінансів від 19.08.2022 р. № 248 затверджена нова форма довідки-підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів.
Цим наказом також визначено Порядок підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів.
Порядок визначає процедуру видачі довідки-підтвердження платнику податків юридичній або фізичній особі, яка є резидентом України у розумінні ПКУ та міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування, а також підтвердження статусу податкового резидента України на документах за спеціальними формами, затвердженими іноземними компетентними органами, з метою застосування цих договорів до доходів, отриманих платниками податків із джерел в іноземній державі.
Надання Довідки або підтвердження статусу податкового резидента України на документах за спеціальними формами, затвердженими іноземними компетентними органами, здійснюється безоплатно на підставі заяви платника податків за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.
Заява подається платником податків (уповноваженим представником) до контролюючого органу за основним місцем обліку, а у разі подання Заяви на отримання Довідки платниками податків - фізичними особами, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають постійного місця проживання, - до будь-якого контролюючого органу. Заяву за вибором платника податку може бути подано засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог, встановлених розділом II Кодексу.
Контролюючий орган перевірить дані, зазначені у Заяві, зокрема на відповідність ПКУ та відповідному міжнародному договору України.
Платник податку може надати документи і відомості, що підтверджують зазначені у Заяві підстави для визначення його статусу резидента України для уникнення подвійного оподаткування.
Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у Заяві. Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині електронного кабінету.