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  • 8 грудня 2022
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Чотири вишки мобільного зв’язку в Бучі під’єднані до резервного живлення

Бучанський міський голова Анатолій Федорук проінформував громаду про підключення генераторів до вишок стильникового звязку.

Оператори обіцяють, що під час можливого блекауту ми зможемо здійснювати дзвінки, де є покриття мережі заживлених вишок.

Ці вишки мобільного зв’язку тепер приєднані до генераторів.
Цього ймовірно буде не достатньо для підтримки мобільного інтернету, але вистачить для звичайних телефонних переговорів.

Проект реалізований Бучанською міською радою за підтримки мобільного оператора Київстар разом з компанією Ютем та у співпраці з місцевими підприємцями Юрієм Рибальченком та Богданом Карпенком.

Спільними зусиллями шукаємо технологічні рішення, щоб підготуватися до критичних ситуацій.
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ВІЙНА, Буча
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