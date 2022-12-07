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  • 7 грудня 2022
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Бучанська громада: Теплий одяг дітям ВПО віком 2-3 років

У Бучанській громаді видають теплий одяг дітям ВПО віком від 2 до 3 - х років від ЮНІСЕФ.


Діти внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані в Бучанській територіальній громаді впродовж грудня 2022 року можуть отримати комплект теплого одягу.
Отримати теплий одяг для дітей можна за адресою: місто Буча, вул. Енергетиків, 19.
Двічі на тиждень:
у вівторок з 9:00 до 12:00 та в четвер з 13:00 до 16:00.


Для отримання комплекту потрібно мати при собі пакет документів:
- копію паспорта та довідки ВПО одного з батьків
- копію свідоцтва про народження дитини та копію довідки ВПО дитини

Теплий одяг призначений для внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані у населених пунктах Бучанської громади .
Консультацію можна отримати за телефоном:
+38 04597 48307
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Управління соціальної політики Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча
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