Бучанська громада: Теплий одяг дітям ВПО віком 2-3 років

У Бучанській громаді видають теплий одяг дітям ВПО віком від 2 до 3 - х років від ЮНІСЕФ.

Отримати теплий одяг для дітей можна за адресою: місто Буча, вул. Енергетиків, 19.Двічі на тиждень:у вівторок з 9:00 до 12:00 та в четвер з 13:00 до 16:00.Для отримання комплекту потрібно мати при собі пакет документів:- копію паспорта та довідки ВПО одного з батьків- копію свідоцтва про народження дитини та копію довідки ВПО дитини