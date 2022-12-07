Дякуємо юним волонтерам, патріотам Бучанської громади

Під час канікул і зараз вони знаходять у собі сили на надзвичайні вчинки. Разом з батьками і вчителями вони стають авторами цікавих проєктів та благодійних заходів, щоб зібрати кошти для допомоги нашим військовим.Дитячі блок-пости, виготовлення солодощів і патріотичних виборів- оберегів, продаж фруктів і городини, фарбування авто, пошиття одягу для поранених у госпіталях, плетіння маскувальних сіток,виготовлення окопних свічок - це далеко не повний перелік добрих справ, які у заліку юних патріотів Бучанської громади.Хлопців та дівчат відзначено подяками та цінними подарунками Бучанський міський голова Анатолія Федорука.Сьогодні не всі отримали нагороди, адже ряди юних патріотів налічують значно більше героїв сьогодення. Усіх буде відзначено невдовзі, запевнив заступник Бучанського міського голови Сергій Шепетько: попереду нас чекають новорічно- різдвяні свята.З такою підтримкою ми непереможні!