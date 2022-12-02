Бучанський міський голова проінформував громаду щодо аварійних відключень (відео)

Маю сповістити про нинішній стан з аварійними відключеннями в системі електропостачання. Він невтішний. Ми маємо навчитися виживати в нових умовах.
Ситуація така, що наш регіон, як і вся Київська область, опинився без сталого електропостачання другу добу.
Як пояснюють в ДТЕК, це аварійне відключення може затягнутися на вихідні і лише з понеділка ми ймовірно повернемося до планових відключень.
Це за умови, якщо не буде чергових обстрілів від країни-терориста. Наразі спрогнозувати, який район чи лінія електропередач буде відключена неможливо.
Енергетики виконують свої обов'язки. А ми зі свого боку як місцеве самоврядування робимо все можливе для забезпечення критичної інфраструктури альтернативними видами живлення.
Прошу з розумінням поставитися до ситуації, яка склалася. Ми всі разом, всією країною, перебуваємо в однакових умовах. Сподіваюся, це зміниться вже на вихідних.