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  • Учора, 12:16
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Бучанський міський голова проінформував громаду щодо аварійних відключень (відео)

Шановна Бучанська громадо!

Маю сповістити про нинішній стан з аварійними відключеннями в системі електропостачання. Він невтішний. Ми маємо навчитися виживати в нових умовах.

Ситуація така, що наш регіон, як і вся Київська область, опинився без сталого електропостачання другу добу.

Як пояснюють в ДТЕК, це аварійне відключення може затягнутися на вихідні і лише з понеділка ми ймовірно повернемося до планових відключень.

Це за умови, якщо не буде чергових обстрілів від країни-терориста. Наразі спрогнозувати, який район чи лінія електропередач буде відключена неможливо.

Енергетики виконують свої обов'язки. А ми зі свого боку як місцеве самоврядування робимо все можливе для забезпечення критичної інфраструктури альтернативними видами живлення.

Прошу з розумінням поставитися до ситуації, яка склалася. Ми всі разом, всією країною, перебуваємо в однакових умовах. Сподіваюся, це зміниться вже на вихідних.
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ВІЙНА, Буча, Федорук Анатолій Петрович, відеосюжет
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