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  • Учора, 16:59
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Завершено радіаційне обстеження територій Макарівської ОТГ і Немішаївської ТГ. На черзі Бучанська

Обстеження виконувалося з метою виявлення радіоактивного забруднення і радіоактивних матеріалів, які могли бути винесені окупантами за межі ЗВіЗБ(О)В у результаті порушення режиму радіаційної безпеки.

Виконано радіаційне обстеження місця стоянки військових рф.



Для убезпечення фахівців ДНТЦ ЯРБ під час робіт залучалися представники територіального підрозділу ДСНС України, які виконували перевірку місця радіаційного обстеження та знешкоджували виявлені вибухонебезпечні предмети.

За результатами радіаційного обстеження не було виявлено радіоактивного забруднення, яке могло бути пов’язане з діяльністю окупантів. На обстежених територіях не зафіксовано підвищення амбієнтного еквівалента дози гамма-випромінювання (ПЕД). Значення ПЕД, виміряні під час автомобільної гамма-зйомки та вручну, становили до 0,12 мкЗв/год, що відповідає фоновим значенням, характерним для даної місцевості.

Освітні матеріали за тематикою радіаційної безпеки будуть згодом розповсюджені серед мешканців.

У Бучанській громаді розпочинається радіаційне обстеження територій Київської області, які були в тимчасовій окупації військами рф.



З огляду на те, що техніка російської армії здійснила вторгнення в Україну з території зони відчуження і зони безумовного відселення, існують ризики, пов’язані з перенесенням радіоактивного забруднення за її межі.

Якщо окупаційні війська країни-агресора перебували на території вашої садиби, пропонуємо надати запит на радіаційне обстеження, зателефонувавши за номером: (044) 422 55 43 або надіславши
онлайн-заявку: bucha_radiation.

Прохання вказувати ваші повні дані та адресу, бо анонімні запити не розглядатимуться.
Також попереджаємо, що обстежуватимуться лише ті території та будівлі, де було проведено розмінування.

Радіаційне обстеження виконується відповідно до отриманих запитів, власними силами Дінспекції та є безкоштовним для жителів громади.
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https://sstc.ua/
 ВІЙНА
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