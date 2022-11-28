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1 грудня День донора в Бучі

Нашим воїнам доводиться боротися за кожен метр української землі. І це збільшує потребу в донорській крові - маємо створити такий запас, аби кожен, хто її потребує, отримав невідкладно.
У четвер, 1 грудня Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги спільно з Київським обласним центром крові проводить День донора.

Не будьте осторонь цієї важливої місії - ставайте донорами крові для наших захисників!
Дата 1 грудня 2022, четвер
Час: з 9:00 до 13:00
Адреса: Буча, бульвар Богдана Хмельницького, 2. (Приміщення амбулаторії №1)

Запис обов'язковий.
+38 067 587 7381


Запрошуємо усіх охочих віком від 18 до 60 років.
При собі мати паспорт та ідентифікаційний код.

Надається довідка про звільнення від навчання та роботи на один день.

Як підготуватися до донації:
За три дні до донації відмовтеся від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять (ці речовини погіршують зсідання крові).
Не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові. Виключити із раціону жирну, смажену, копчену, молочну їжу та соління.
Обов'язково виспіться і з'їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді).
Не куріть за годину до здавання крові.
Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).


Минулого разу у вересні на здачу крові прийшло 68 людей, було взято майже 33 літри крові для наших захисників! Це неймовірний результат. Щиро вдячні вам!
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Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 ВІЙНА, Буча, ДЕНЬ ДОНОРА
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