1 грудня День донора в Бучі

У четвер, 1 грудня Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги спільно з Київським обласним центром крові проводить День донора.

Як підготуватися до донації:

За три дні до донації відмовтеся від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять (ці речовини погіршують зсідання крові).

Не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові. Виключити із раціону жирну, смажену, копчену, молочну їжу та соління.

Обов'язково виспіться і з'їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді).

Не куріть за годину до здавання крові.

Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).

Дата 1 грудня 2022, четверЧас: з 9:00 до 13:00Адреса: Буча, бульвар Богдана Хмельницького, 2. (Приміщення амбулаторії №1)Запис обов'язковий.Запрошуємо усіх охочих віком від 18 до 60 років.При собі мати паспорт та ідентифікаційний код.Надається довідка про звільнення від навчання та роботи на один день.