Після масованої атаки ворога по енергетичній інфраструктурі, Бучанська громада частково знеструмлена.

Аварійне відключення електроенергії по всій території України, за попередженнями енергетиків, триватиме протягом доби.

У зв'язку з відсутністю електроенергії в Ірпені вводяться обмеження й на водопостачання. Сьогодні вода буде до 22:00. Завтра буде з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

"Радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі. Щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена", - йдеться у повідомленні.

Для допомоги людям вистояти у важкий зимовий період в країні розгортаємо Пункти Незламності.Там будуть базові послуги в умовах блекауту – це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово.Перший такий Пункт Незламності вже є в Бучі – на Київській площі. Загалом їх буде 24 по всій громаді.