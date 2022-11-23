Після масованої атаки ворога по енергетичній інфраструктурі, Бучанська громада частково знеструмлена.
Аварійне відключення електроенергії по всій території України, за попередженнями енергетиків, триватиме протягом доби.
Для допомоги людям вистояти у важкий зимовий період в країні розгортаємо Пункти Незламності.
Там будуть базові послуги в умовах блекауту – це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово.
Перший такий Пункт Незламності вже є в Бучі – на Київській площі. Загалом їх буде 24 по всій громаді.
Інтерактивна мапа пунктів незламності України є на сайті nezlamnist.gov.ua
Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації у вітчизняну енергосистему. Про це повідомили в Енергоатомі.