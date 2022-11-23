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  • Учора, 16:16
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Бучанська громада частково знеструмлена

Після масованої атаки ворога по енергетичній інфраструктурі, Бучанська громада частково знеструмлена.
Аварійне відключення електроенергії по всій території України, за попередженнями енергетиків, триватиме протягом доби.



Для допомоги людям вистояти у важкий зимовий період в країні розгортаємо Пункти Незламності.
Там будуть базові послуги в умовах блекауту – це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово.

Перший такий Пункт Незламності вже є в Бучі – на Київській площі. Загалом їх буде 24 по всій громаді.

Інтерактивна мапа пунктів незламності України є на сайті nezlamnist.gov.ua

У зв'язку з відсутністю електроенергії в Ірпені вводяться обмеження й на водопостачання. Сьогодні вода буде до 22:00. Завтра буде з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.


Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації у вітчизняну енергосистему. Про це повідомили в Енергоатомі.
"Радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі. Щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена", - йдеться у повідомленні.
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ВІЙНА, Буча, Ірпінь
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