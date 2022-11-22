Телефони Бучанського та Ірпінського ЦНАПів

Телефони Бучанського Центру надання адміністративних послуг:
інформаційний сектор: 📧 [email protected]
+38 04597 40041
питання відповіді зібрані в телеграм боті ЦНАПу
@cnapbucha_bot
адміністративні послуги:
+380683283905
паспортні послуги: 📧 [email protected]
+38 04597 48515
+380683283500
реєстрація місця проживання/зняття з реєстрації: 📧 [email protected]
+38 04597 48320
+380683199039
питання у сфері реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємств, нерухомого майна:
📧 [email protected]
+38 04597 40020
+380683198699
Ірпінський Центр надання адміністративних послуг,
розташований на першому поверсі Ірпінської міської ради,
приймає відвідувачів із 8:00 до 16:00
Телефони:
+38 04597 60407 – рецепція;
+38 04597 60456 – адміністративні послуги та звернення громадян;
+38 04597 61085 – комунальні підприємства (КП «Ірпіньводоканал»);
+38 04597 62037 – реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб.