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  • Учора, 11:58
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Телефони Бучанського та Ірпінського ЦНАПів

Телефони Бучанського Центру надання адміністративних послуг:



інформаційний сектор: 📧 [email protected]
+38 04597 40041
питання відповіді зібрані в телеграм боті ЦНАПу
@cnapbucha_bot
адміністративні послуги:
+380683283905

паспортні послуги: 📧 [email protected]
+38 04597 48515
+380683283500

реєстрація місця проживання/зняття з реєстрації: 📧 [email protected]
+38 04597 48320
+380683199039

питання у сфері реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємств, нерухомого майна:
📧 [email protected]
+38 04597 40020
+380683198699

Ірпінський Центр надання адміністративних послуг,
розташований на першому поверсі Ірпінської міської ради,


приймає відвідувачів із 8:00 до 16:00

Телефони:
+38 04597 60407 – рецепція;
+38 04597 60456 – адміністративні послуги та звернення громадян;
+38 04597 61085 – комунальні підприємства (КП «Ірпіньводоканал»);
+38 04597 62037 – реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб.
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ЦНАП, Буча, Ірпінь
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