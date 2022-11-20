У Бучі та Ірпені працюють перші пункти обігріву

У Бучі з понеділка зігрітися можна буде в Центрах надання адміністративних послуг та будівлі Управління соціальної політики Бучанської міської ради.
Адреси пунктів обігріву в Бучі:
2. Благодійний Християнський Фонд, вул. Києво-Мироцька, 86, працює цілодобово для жінок.
У тестовому режимі розпочав функціонувати пункт обігріву на Київській площі.
Графік роботи – з 8:00 до 17:00.
Всі ці пункти обігріву обладнані генераторами.
На території Ірпінської громади організована робота пунктів обігріву за адресами:
• КНП «Ірпінська центральна міська лікарня», м. Ірпінь, вул. Садова, 38 – з 8:00 до 19:00;
• Ірпінська міська рада, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а – з 5:00 до 23:00;
• с. Козинці, вул. Шевченка, 91в, сільська рада – з 8:00 до 17:00;
• с. Михайлівка-Рубежівка, амбулаторія сімейної медицини, каб. №1, вул. Шкільна, 11 – з 8:00 до 17:00.
За цими адресами ви зможете щодня, за потреби, зігрітися гарячим чаєм та зарядити свої гаджети, адже там працюватимуть генератори.