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  • Учора, 17:32
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У Бучі та Ірпені працюють перші пункти обігріву

У Бучі з понеділка зігрітися можна буде в Центрах надання адміністративних послуг та будівлі Управління соціальної політики Бучанської міської ради.


Адреси пунктів обігріву в Бучі:
1. Центр реабілітації, вулиця Ястремська, 8, працює цілодобово для чоловіків.
2. Благодійний Християнський Фонд, вул. Києво-Мироцька, 86, працює цілодобово для жінок.
У тестовому режимі розпочав функціонувати пункт обігріву на Київській площі.
Графік роботи – з 8:00 до 17:00.
Всі ці пункти обігріву обладнані генераторами.

На території Ірпінської громади організована робота пунктів обігріву за адресами:



• Територіальний центр соціального обслуговування, м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 15 – з 9:00 до 17:00;
• КНП «Ірпінська центральна міська лікарня», м. Ірпінь, вул. Садова, 38 – з 8:00 до 19:00;
• Ірпінська міська рада, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а – з 5:00 до 23:00;
• с. Козинці, вул. Шевченка, 91в, сільська рада – з 8:00 до 17:00;
• с. Михайлівка-Рубежівка, амбулаторія сімейної медицини, каб. №1, вул. Шкільна, 11 – з 8:00 до 17:00.

За цими адресами ви зможете щодня, за потреби, зігрітися гарячим чаєм та зарядити свої гаджети, адже там працюватимуть генератори.
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за інформацією Бучанської та Ірпінської міських рад 
 ВІЙНА, Буча, Ірпінь, пункти обігріву
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