Бучанська міська рада допомагає населенню деревиною. Хто може отримати

Дрова для тих, хто не може придбати їх самостійно. Бучанська міська рада допомагає населенню деревиною відповідно до заяв, поданих у Центри надання адміністративних послуг Бучанської громади.
Хто має право на допомогу? Мешканці, які зареєстровані на території Бучанської громади та/або перебувають на обліку в Управлінні соціальної політики Бучанської міської ради. Відповідний порядок було затверджено рішенням виконкому 12 вересня № 404.
- маломобільні громадяни;
- cамотні люди (якщо немає працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати);
- громадяни, які опинились в складнних життєвих обставинах.
До останньої категорії належать:
- люди, які втратили житло під час окупації Бучанської громади,
- ті, хто проживає у прибудовах, літніх будиночках тощо на власній ділянці,
- ті, хто отримують пенсію меншу за 3000 грн.
18 листопада відбулося засідання комісії по призначенню допомоги на отримання безоплатної деревини при виконавчому комітеті Бучанської міськради. Його провів заступник міського голови Сергій Шепетько. Було розглянуто 23 звернення. Загалом дрова за рахунок бюджету в цьому році вже отримали понад 40 родин.
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