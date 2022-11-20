Бучанська міська рада допомагає населенню деревиною. Хто може отримати

Дрова для тих, хто не може придбати їх самостійно. Бучанська міська рада допомагає населенню деревиною відповідно до заяв, поданих у Центри надання адміністративних послуг Бучанської громади.

По дрова можуть звертатися:

- маломобільні громадяни;

- cамотні люди (якщо немає працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати);

- громадяни, які опинились в складнних життєвих обставинах.

Зверніть увагу, якщо вищевказані громадяни мають пільги на придбання твердого палива та/або скрапленого газу, згідно законодавства України, або користуються субсидією на цю послугу, то право на отримання безоплатної деревини втрачається.

До останньої категорії належать:- люди, які втратили житло під час окупації Бучанської громади,- ті, хто проживає у прибудовах, літніх будиночках тощо на власній ділянці,- ті, хто отримують пенсію меншу за 3000 грн.Телефон для запитань та довідок: