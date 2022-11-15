Податкова у Бучанському районі працює тільки в Ірпені та Бучі

Унаслідок військової агресії РФ об‘єкти критичної інфраструктури Київської області зазнали значних пошкоджень, а у зв’язку з систематичним відключенням електроенергії, в роботі державних податкових інспекціях Київщини відбулись певні зміни у режимі роботи.

Повідомляємо, що наразі надання послуг призупинено у наступних ДПІ:

Сквирська ДПІ, Переяславська ДПІ,

Баришівсько-Березанська ДПІ,

Бородянська ДПІ та Києво-Святошинська ДПІ.



Відповідні адміністративні послуги можна отримати у Білоцерківській ДПІ, Бориспільській ДПІ, Броварській ДПІ та Бучанській ДПІ.