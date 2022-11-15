Податкова у Бучанському районі працює тільки в Ірпені та Бучі

Унаслідок військової агресії РФ об‘єкти критичної інфраструктури Київської області зазнали значних пошкоджень, а у зв’язку з систематичним відключенням електроенергії, в роботі державних податкових інспекціях Київщини відбулись певні зміни у режимі роботи.
Сквирська ДПІ, Переяславська ДПІ,
Баришівсько-Березанська ДПІ,
Бородянська ДПІ та Києво-Святошинська ДПІ.
Відповідні адміністративні послуги можна отримати у Білоцерківській ДПІ, Бориспільській ДПІ, Броварській ДПІ та Бучанській ДПІ.
Підкреслюємо, визначений графік буде змінюватися в залежності від ситуації з постачанням електроенергії та роботи електромереж Київщини, тому просимо слідкувати за оновленнями на субсайті ГУ ДПС у Київській області.
З метою оперативного надання консультацій нагадуємо, що при ГУ ДПС працюють гарячі лінії https://kyivobl.tax.gov.ua/kontakti/.
Звертаємося до вас з проханням розумінням поставитися до ситуації, що виникла, та закликаємо максимально користуватися онлайн сервісами Державної податкової служби для отримання адміністративних послуг, подання звітності та інших сервісів, що надає податкова служба. Зазначимо, електронний кабінет платника доступний 24/7.
Водночас нагадуємо, що під час воєнного стану отримати послуги можна у будь-якій ДПІ незалежно від місця реєстрації.