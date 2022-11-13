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14-18 листопада приймають заявки від мешканців Бучі на отримання грошової допомоги

Упродовж наступного тижня, з 14 листопада по 18 листопада,
з 10.00 до 16.00 організація ACTED прийматиме заявки від мешканців Бучі на отримання грошової допомоги у тих, у кого житло знищено або зазнало руйнувань внаслідок бойових дій.

Кожен мешканець обирає локацію для реєстрації найближчу до місця свого проживання.
Перелік локацій по мікрорайонах міста:
• 14 листопада - Академія спорту ( вул. Шевченка, 14)
• 15 листопада - Центральний будинок культури (вул. Пушкінська, 61-в)
• 16 листопада - Торговельний комплекс « Варшавський (павільйон № 155)
• 17листопада - школа № 1 (вул. А.Михайловського,74)
• 18 листопада - Будинок культури ( вул. Яблунська, 15).

Співробітники ACTED нададуть допомогу жителям громади у оформленні заявок для участі у програмі надання багатоцільової грошової допомоги, яка становить 2220 грн. на місяць для кожного члена родини.
Ця допомога після схвалення заявки буде виплачуватися одноразово з розрахунку на кожного члена родини на період три місяці, через відділення Ощадбанку або Укрпошти.

Для участі у програмі необхідно мати: заявнику - паспорт, код, акт про пошкодження житла або фото-, відео- пошкоджень. Документи інших членів родини, які проживають( паспорт, код, свідоцтво про народження).
У разі якщо прописка не співпадає з адресою пошкодженого житла необхідна довідка або акт депутата, що підтверджує факт проживання.
Також можна подати заявку телефонами гарячої лінії, що на фото нижче.

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інформує Бучанський Центр соціальних служб 
 ВІЙНА, Буча
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