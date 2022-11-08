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  • 8 листопада 2022
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У Бучі будується нове підприємство – фабрика-кухня

У Бучі будується нове підприємство – фабрика-кухня, що годуватиме всі навчальні заклади трьох громад: Бучанської, Немішаївської, Бородянської. Підприємство виготовлятиме 10 тис. порцій гарячого харчування щодня.



Про це повідомила перша леді Олена Зеленська посилання>>

"Цією ініціативою завдячуємо відомому меценату пану Говарду Баффету, який сказав мені, що хоче взяти участь у відновленні України. Вирішили зосередитися передусім на освіті й саме в деокупованому регіоні, одному з найбільш постраждалих від російських загарбників.

На початку навчального року ми з паном Говардом і командою Національної асоціації громадського харчування відвідали Бучу – і ось перший результат. Для старту робіт усе готово: відведено земельну ділянку, розроблено технологічний проєкт і планувальні рішення та проведено детальний аудит 31 школи трьох територіальних громад, що потребують забезпечення повноцінним харчуванням.

Так у воєнний час повертається наша реформа шкільного харчування, бо саме в ній ми запланували потужні підприємства, які корисно та якісно годуватимуть не один, а низку закладів. А ще це частина нашого плану відновлення України, бо здійснювати його треба вже зараз.

На літо запланували монтаж обладнання та підготовку працівників, щоб новий, 2023 навчальний рік підприємство зустріло вже працюючим. Упевнена, це станеться вже в мирній Україні."




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ВІЙНА, міжнародна місія, Буча, освіта
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