Буча новини міста, Буча сайт » Бучанська податкова інспекція » Публікації » Податкова інформує: ЄРПН працюють «гарячі лінії» з питань зупинення реєстрації податкової накладної
  • 8 листопада 2022
  • 112
  • 0
+aA | -Aa 

Податкова інформує: ЄРПН працюють «гарячі лінії» з питань зупинення реєстрації податкової накладної

До уваги платників податків: працюють «гарячі лінії» з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН


Бучанська ДПІ Головного управління ДПС у Київській області звертає увагу платників податків, що з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних можна звертатись як на податкові платформи, так і на телефонні «гарячі лінії», які функціонують у територіальних органах ДПС.

Перелік «гарячих ліній» територіальних органів ДПС з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН: https://bit.ly/3WnBFFK
Головне управління ДПС у Київській області за тел.:
+38 096 0921245

Для отримання інформаційно-довідкових послуг із зазначених питань звертайтесь до Контакт-центру ДПС за тел.:
0800501007
(обрати напрямок «9»).



Скачать файл: reiestracii-podatkovykh-nakladnykh.pdf [1.18 Mb] (cкачиваний: 0)
Посмотреть онлайн файл: reiestracii-podatkovykh-nakladnykh.pdf
1 0

податкова
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Нова форма податкової накладної набере чинності з 1 березня 2014 року

Нова форма податкової накладної набере чинності з 1 березня 2014 року

Публікації
Податкова: Про нові форми податкової накладної та податкової звітності

Податкова: Про нові форми податкової накладної та податкової звітності

Публікації
Податкова: Про адміністрування ПДВ у звичайному режимі

Податкова: Про адміністрування ПДВ у звичайному режимі

Публікації
Фіскальна служба консультує по заблокованих податкових накладних

Фіскальна служба консультує по заблокованих податкових накладних

Публікації
Ірпінська податкова: Зміни в оподаткуванні обговорювали на черговому семінарі

Ірпінська податкова: Зміни в оподаткуванні обговорювали на черговому семінарі

Публікації
Гарячі лінії куди звертатися жителям Київщини

Гарячі лінії куди звертатися жителям Київщини

Буча та регіон
Податкова: Електронне адміністрування ПДВ органами ДФС

Податкова: Електронне адміністрування ПДВ органами ДФС

Публікації
Ірпінська ОДПІ: З «гарячої лінії» про зміни в оподаткуванні ПДВ

Ірпінська ОДПІ: З «гарячої лінії» про зміни в оподаткуванні ПДВ

Публікації
Податкова: Про електронне адміністрування ПДВ

Податкова: Про електронне адміністрування ПДВ

Публікації
До уваги платників податку на додану вартість

До уваги платників податку на додану вартість

Публікації
ОДПІ повідомляє: Інформаційно–довідковий департамент державної податкової служби

ОДПІ повідомляє: Інформаційно–довідковий департамент державної податкової служби

Публікації
На Київщині до платників від імені податкової служби телефонують шахраї

На Київщині до платників від імені податкової служби телефонують шахраї

Буча та регіон
Ірпінська ОДПІ повідомляє

Ірпінська ОДПІ повідомляє

Публікації
Від 1 березня зареєструвати податкові накладні можна лише за новими формами

Від 1 березня зареєструвати податкові накладні можна лише за новими формами

Публікації
Київщина: Шахраї телефонують від імені податкової служби

Київщина: Шахраї телефонують від імені податкової служби

Публікації
Коментарів: 0
Додати коментар