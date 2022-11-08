Податкова інформує: ЄРПН працюють «гарячі лінії» з питань зупинення реєстрації податкової накладної

До уваги платників податків: працюють «гарячі лінії» з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН

Перелік «гарячих ліній» територіальних органів ДПС з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН:Головне управління ДПС у Київській області за тел.:Для отримання інформаційно-довідкових послуг із зазначених питань звертайтесь до Контакт-центру ДПС за тел.:(обрати напрямок «9»).