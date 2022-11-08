Податкова інформує: ЄРПН працюють «гарячі лінії» з питань зупинення реєстрації податкової накладної

До уваги платників податків: працюють «гарячі лінії» з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН
Бучанська ДПІ Головного управління ДПС у Київській області звертає увагу платників податків, що з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних можна звертатись як на податкові платформи, так і на телефонні «гарячі лінії», які функціонують у територіальних органах ДПС.
Перелік «гарячих ліній» територіальних органів ДПС з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН: https://bit.ly/3WnBFFK
Головне управління ДПС у Київській області за тел.:
+38 096 0921245
Для отримання інформаційно-довідкових послуг із зазначених питань звертайтесь до Контакт-центру ДПС за тел.:
0800501007
(обрати напрямок «9»).